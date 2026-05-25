Chief Sales Officer innerhalb der Geschäftsführung etabliert

Phoenix Contact stärkt globale Vertriebsausrichtung

25.05.2026

Mit dem 15. Mai 2026 ist Stephan Volgmann als Chief Sales Officer Mitglied der Geschäftsführung von Phoenix Contact.
Bild: Phoenix Contact

Mit dem 15. Mai 2026 ist Stephan Volgmann als Chief Sales Officer Mitglied der Geschäftsführung von Phoenix Contact.
Bild: Phoenix Contact
Um die weltweite Ausrichtung des Vertriebs auf Kunden und Märkte weiter zu fokussieren und ganzheitlich auszurichten, wird die Geschäftsführung von Phoenix Contact um einen Chief Sales Officer (CSO) erweitert. Mit Wirkung zum 15. Mai 2026 wird Stephan Volgmann diese Position in der Gruppen-Geschäftsführung übernehmen. Volgmann leitet seit Juli 2020 die Vertriebsgesellschaft von Phoenix Contact in Deutschland und bringt nach Unternehmensangaben ausgeprägte Branchenexpertise für eine zentrale Steuerung der Präsenz am Markt mit.

„Wir freuen uns, mit Stephan Volgmann einen erfahrenen Vertriebsexperten gewinnen zu können, der relevante Steuerungsimpulse in einer übergreifenden Gesamtverantwortung übernimmt und die strategische Ausrichtung unserer weltweiten Vertriebsstruktur weiter stärken wird“, sagt Christoph Klenk, Vorsitzender des Beirats von Phoenix Contact. Nach einer technischen Ausbildung absolvierte Volgmann ein Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Er begann seine Tätigkeit 2004 bei Phoenix Contact im Maschinen- und Anlagenbau des Unternehmens. Im Rahmen seiner Aufgabenbereiche hat er das Lösungsgeschäft im Bereich Energie zusammen mit internationalen Kunden und Vertriebsgesellschaften gestaltet und war dort in verschiedenen Funktionen aktiv. Bis zu seiner Ernennung in die Geschäftsführung der Gruppe leitete Volgmann die deutsche Vertriebsgesellschaft von Phoenix Contact.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung um einen Chief Sales Officer möchte das Unternehmen Kundennähe und Wachstum konsequent auf oberster Führungsebene verankern. Dies unterstreiche die Rolle des Vertriebs innerhalb der gesamten Unternehmensführung. Der Geschäftsführung gehören weiterhin die bisherigen Mitglieder Dirk Görlitzer (Chief Executive Officer), Torsten Janwlecke (Chief Operating Officer), Ulrich Leidecker (Chief Operating Officer), Frank Possel-Dölken (Chief Digital Officer) und Axel Wachholz (Chief Financial Officer) an.

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