Zentraler Sozialpolitischer Ausschuss

Wichtiges BTGA-Gremium mit neuem Vorsitzenden

20.05.2026

RA Dirk Drangmeister, Vorsitzender des Zentralen Sozialpolitischen Ausschusses des BTGA.
Bild: ja / BTGA e.V.

RA Dirk Drangmeister, Vorsitzender des Zentralen Sozialpolitischen Ausschusses des BTGA.
Bild: ja / BTGA e.V.
An der Spitze eines wichtigen Gremiums des BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. gab es einen Wechsel: Die Mitglieder des Zentralen Sozialpolitischen Ausschusses (ZSPA) wählten im Rahmen der BTGA-Jahrestagung am 7. Mai 2026 in Oberursel Rechtsanwalt Dirk Drangmeister zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Jan Opländer, der im vergangenen Jahr zum BTGA-Präsidenten gewählt wurde, und Oliver Rennig, der nicht erneut kandidierte.

Dirk Drangmeister ist seit 2010 Geschäftsführer des ITGA Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen e.V. und gehört dem Zentralen Sozialpolitischen Ausschuss seit 2011 an. BTGA-Präsident Jan Opländer gratulierte seinem Nachfolger zur Wahl und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg sowie stets eine glückliche Hand.

Die Mitglieder des ZSPA befassen sich in ihren halbjährlich stattfindenden Sitzungen insbesondere mit aktuellen tarif- und sozialpolitischen Fragen sowie arbeitsrechtlichen Entwicklungen.

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