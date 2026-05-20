Wichtiges BTGA-Gremium mit neuem Vorsitzenden

RA Dirk Drangmeister, Vorsitzender des Zentralen Sozialpolitischen Ausschusses des BTGA.

Bild: ja / BTGA e.V. RA Dirk Drangmeister, Vorsitzender des Zentralen Sozialpolitischen Ausschusses des BTGA. Bild: ja / BTGA e.V.

Dirk Drangmeister ist seit 2010 Geschäftsführer des ITGA Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen e.V. und gehört dem Zentralen Sozialpolitischen Ausschuss seit 2011 an. BTGA-Präsident Jan Opländer gratulierte seinem Nachfolger zur Wahl und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg sowie stets eine glückliche Hand.

Die Mitglieder des ZSPA befassen sich in ihren halbjährlich stattfindenden Sitzungen insbesondere mit aktuellen tarif- und sozialpolitischen Fragen sowie arbeitsrechtlichen Entwicklungen.