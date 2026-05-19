Zukunft der Gebäudeautomation 2026: Vortragsfolien jetzt verfügbar

Das Fachforum wurde an den Veranstaltungsorten Hamburg, Berlin, Nürnberg und Köln ausgetragen.

Bild: tab Das Fachforum wurde an den Veranstaltungsorten Hamburg, Berlin, Nürnberg und Köln ausgetragen. Bild: tab

Die Vorträge beleuchteten aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze aus Planung, Betrieb und technischer Umsetzung. Teilnehmende erhielten konkrete Handlungsempfehlungen und praktische Impulse für den Berufsalltag. Fachvorträge kamen u. a. von Prof. Dr. Michael Krödel, Prof. Dr.-Ing. Seyed Hossein Sagheby sowie Vertretern des VDMA und der Partnerunternehmen Belimo, Evon, Honeywell, Johnson Controls, Oppermann Regelgeräte, Sauter, Wago und Wildeboer. Die Vortragsunterlagen stehen auf der Eventseite des Bauverlags im Bereich „Downloads“ (rechte Seite) zur Verfügung. Ergänzt wurde das Programm durch Praxisberichte und Diskussionen zu Digitalisierung, Gebäudeautomation und intelligentem Energiemanagement. Dafür waren auch die Ausstellungspartner Eplan, MBS, Mitsubishi Electric und Tric GA Software vor Ort.

Das Fachforum Zukunft der Gebäudeautomation 2026 wurde von der Architektenkammer Hamburg, Architektenkammer Berlin, Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein, Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, Bayerische Ingenieurekammer-Bau, Ingenieurkammer Baden-Württemberg, Ingenieurkammer Hessen, Ingenieurkammer Sachsen anerkannt. Die nächste Seminarreihe des tab Fachforums Zukunft der Gebäudeautomation ist für 2028 geplant.