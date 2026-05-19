Zur Marktentwicklung von Raumklimageräten und Luft-Luft-Wärmepumpen

Die Stückzahlen sind zwar bei VRF-Geräten wesentlich geringer als bei Split- und Multisplit-Geräten, ihre Heiz- und Kühlleistung ist aber so hoch, dass jedes Außengerät sehr viel mehr Räume versorgen kann.

Bild: FGK Die Stückzahlen sind zwar bei VRF-Geräten wesentlich geringer als bei Split- und Multisplit-Geräten, ihre Heiz- und Kühlleistung ist aber so hoch, dass jedes Außengerät sehr viel mehr Räume versorgen kann. Bild: FGK

Da die Geräte ebenso effizient heizen wie kühlen können, tragen sie erheblich zum Erreichen der Klimaschutzziele bei. Gleichzeitig helfen sie, mit den Hitzephasen zurechtzukommen, die durch den Klimawandel zunehmen. Zusätzlich helfen sie dabei, die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren.

Seit 2022 beobachtet der FGK einen stetig steigenden Anteil des Heizbetriebs. Aus Sicht des Verbandes sind die gestiegenen Preise für fossile Energie einer der Haupttreiber dieser Entwicklung weg von der reinen Kühlnutzung hin zur Kombination aus Heizen und Kühlen. „Besonders die Geräte, die schon länger in Betrieb sind und nun auch zum energieeffizienten Heizen genutzt werden, stellen einen bedeutenden Hebel für die Dekarbonisierung des Gebäudebestands dar“, so Lucas M. van Stephoudt, zuständiger Referent des FGK. In Nichtwohngebäuden kommen hauptsächlich VRF-Geräte zum Einsatz. Hier ist die Nutzung zur Wärmeerzeugung bereits seit längerer Zeit und in höherem Maße üblich. Eine Studie des ITG Dresden aus dem Jahr 2023 bestätigt das enorme Potenzial von Luft-Luft-Wärmepumpen und VRF-Geräten für die Energieeinsparung und für eine daraus resultierende Verringerung der Treibhausgasemissionen. Die Studie steht zum Download unter diesem Link zur Verfügung.

Da sich die Luft-Luft-Wärmepumpen durch sehr hohe Energieeffizienz auszeichnen, wurden sie in die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) aufgenommen. Für den FGK ist eine Gleichbehandlung aller Wärmepumpensysteme auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung. „Mit über 250.000 Einheiten im Jahr 2024 und mehr als 300.000 im Jahr 2025 ist dieser Bereich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch relevant, auch für die Wärmewende“, so van Stephoudt. „Damit Deutschland hinsichtlich der Klimaziele, der Resilienz gegenüber steigenden sommerlichen Temperaturen und für das klimafreundliche Heizen im Winter weiter auf Kurs bleibt, dürfen keine Chancen ungenutzt bleiben.“