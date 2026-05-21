Neue Regionalmesse Gedatec startet im Oktober 2026

Neue Regionalmesse Gedatec startet im Oktober 202621.05.2026
Bild: Messe Berlin
Die Messe findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf dem Berliner Messegelände statt. Die Innung SHK Berlin und der Fachverband SHK Land Brandenburg gestalten erneut mit einem Gemeinschaftsstand das Zentrum der SHK-Halle.
Fokus auf Zukunftsthemen der Gebäudetechnik
Mit insgesamt sechs Hallen widmet sich die Gedatec den aktuellen Entwicklungen der Gebäudetechnik und den Veränderungen im Handwerk. Im Mittelpunkt stehen Technologien aus den Bereichen:
- Sanitärtechnik und Baddesign
- Wärmeerzeugung mit Schwerpunkt Wärmepumpen, Photovoltaik und Solarthermie
- Energiesysteme und Raumlufttechnik
- Brandschutz, Ofentechnik und Klempnerhandwerk
- Smart Home, Energiespeicher sowie digitale Steuerungs- und Gebäudesysteme
Damit spiegelt die Messe insbesondere die fortschreitende Elektrifizierung und Digitalisierung der SHK-Branche wider.
Fachprogramm, Nachwuchs und Vernetzung
Ein Fachforum an allen drei Messetagen bietet Vorträge zu technischen Entwicklungen und ordnet politische Rahmenbedingungen – unter anderem zum geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) – ein. Ergänzt wird das Programm durch einen Branchenabend von Innung und Fachverband SHK.
Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Nachwuchsförderung. In der Werkstattstraße können Auszubildende neue Technologien praxisnah kennenlernen. Gemeinsam mit der VdZ Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. präsentieren junge Unternehmen in einer Start-up-Area außerdem KI-Anwendungen, Softwarelösungen und digitale Werkzeuge. Zusätzliche Austauschformate bietet die „Vernetzt Euch“-Lounge, unter anderem mit Veranstaltungen des Netzwerks „Frauen in der Gebäudetechnik“.
Treffpunkt der Energiewende in der Region
Parallel zur Messe wird im Marshall-Haus die Solarcity-Konferenz ausgerichtet. Ergänzt durch politische Dialogformate, geführte Rundgänge und digitale Begleitangebote positioniert sich die Gedatec damit als Plattform für Wissenstransfer und Zukunftsthemen der Gebäudetechnik. „Wir wollen alle Akteure daran beteiligen, diese neue Messe zu einer erfolgreichen Marke zu machen und zu einer Konstante im regionalen Messekalender“, erklären Andreas Schuh und Norbert Band. Weitere Informationen und Tickets sind auf der Webseite der Messe zu finden.