Neue Regionalmesse Gedatec startet im Oktober 2026

Bild: Messe Berlin Bild: Messe Berlin

Die Messe findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf dem Berliner Messegelände statt. Die Innung SHK Berlin und der Fachverband SHK Land Brandenburg gestalten erneut mit einem Gemeinschaftsstand das Zentrum der SHK-Halle.

Fokus auf Zukunftsthemen der Gebäudetechnik

Mit insgesamt sechs Hallen widmet sich die Gedatec den aktuellen Entwicklungen der Gebäudetechnik und den Veränderungen im Handwerk. Im Mittelpunkt stehen Technologien aus den Bereichen:

Sanitärtechnik und Baddesign

Wärmeerzeugung mit Schwerpunkt Wärmepumpen, Photovoltaik und Solarthermie

Energiesysteme und Raumlufttechnik

Brandschutz, Ofentechnik und Klempnerhandwerk

Smart Home, Energiespeicher sowie digitale Steuerungs- und Gebäudesysteme

Damit spiegelt die Messe insbesondere die fortschreitende Elektrifizierung und Digitalisierung der SHK-Branche wider.

Fachprogramm, Nachwuchs und Vernetzung

Ein Fachforum an allen drei Messetagen bietet Vorträge zu technischen Entwicklungen und ordnet politische Rahmenbedingungen – unter anderem zum geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) – ein. Ergänzt wird das Programm durch einen Branchenabend von Innung und Fachverband SHK.

Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Nachwuchsförderung. In der Werkstattstraße können Auszubildende neue Technologien praxisnah kennenlernen. Gemeinsam mit der VdZ Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. präsentieren junge Unternehmen in einer Start-up-Area außerdem KI-Anwendungen, Softwarelösungen und digitale Werkzeuge. Zusätzliche Austauschformate bietet die „Vernetzt Euch“-Lounge, unter anderem mit Veranstaltungen des Netzwerks „Frauen in der Gebäudetechnik“.

Treffpunkt der Energiewende in der Region

Parallel zur Messe wird im Marshall-Haus die Solarcity-Konferenz ausgerichtet. Ergänzt durch politische Dialogformate, geführte Rundgänge und digitale Begleitangebote positioniert sich die Gedatec damit als Plattform für Wissenstransfer und Zukunftsthemen der Gebäudetechnik. „Wir wollen alle Akteure daran beteiligen, diese neue Messe zu einer erfolgreichen Marke zu machen und zu einer Konstante im regionalen Messekalender“, erklären Andreas Schuh und Norbert Band. Weitere Informationen und Tickets sind auf der Webseite der Messe zu finden.