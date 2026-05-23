FGK-Geschäftsführer Technik Claus Händel im Vorruhestand

Claus Händel hat seine Position als Geschäftsführer Technik des FGK beendet, wird den Verband aber weiterhin als Senior Consultant unterstützen.

Bild: İlkay Karakurt Claus Händel hat seine Position als Geschäftsführer Technik des FGK beendet, wird den Verband aber weiterhin als Senior Consultant unterstützen. Bild: İlkay Karakurt

Darüber hinaus war er seit 2010 Technical Secretary der European Ventilation Industry Association (EVIA), an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war. „Ich bedanke mich bei allen, die sich in den vergangenen 25 Jahren gemeinsam mit dem FGK für ein gutes Raumklima eingesetzt haben“, erklärt Claus Händel. „Es war eine wirklich schöne Zeit und es war mir immer eine Freude, mit Ihnen die Ziele unserer Branche zu verfolgen. Ich möchte alle in der Branche motivieren, sich auch in Zukunft für unsere Vielfalt an Technologien und Dienstleistungen für eine gute Innenraumqualität einzusetzen.“ FGK-Geschäftsführer Frank Ernst hebt hervor, dass Claus Händel seit vielen Jahren mit seinem umfassenden Fachwissen und außergewöhnlichen Engagement die Klima- und Lüftungsbranche mitgestaltet und entscheidend prägt. „Im Namen des FGK danke ich Claus Händel für die sehr gute Zusammenarbeit. Es ist mir eine besondere Freude, dass er den FGK weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird. Für seinen ‚Teilzeit-Ruhestand‘ wünsche ich ihm alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg.“