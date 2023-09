Bernhard Steppe neu im FGK-Vorstand

V.l.: Frank Ernst, Professor Ulrich Eser, Udo Jung, Karl-Walter Schuster, Professor Christoph Kaup, Uwe Glock, Bernhard Steppe, Rainer Feichtmeier und Gerhard Warnke.

am 15. September 2023 in Leipzig wählten die Mitglieder Bernhard Steppe neu in den Vorstand. Steppe ist Geschäftsführer Vertrieb bei der Wolf GmbH, Mainburg, und im Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH). Er tritt die Nachfolge von Uwe Glock an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. In ihren Ämtern im FGK-Vorstand bestätigt wurden Prof. Dr.-Ing. Ulrich Eser (Eser-Dittmann-Nehring & Partner GmbH), Udo Jung (TROX GmbH) und Karl-Walter Schuster (BTGA e. V.). Weiterhin sind im Vorstand Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Christoph Kaup (Howatherm Klimatechnik GmbH) als Vorsitzender sowie Rainer Feichtmeier (Daikin Airconditioning Germany GmbH) und Gerhard Warnke (Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH). Als Rechnungsprüfer folgt Stefan Fischer auf Clemens Kiefer, der sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen ließ. Fischer ist Geschäftsführer bei der Systemair GmbH. Bernd Schweitzer (Schweitzer-Chemie GmbH) ist weiterhin als Rechnungsprüfer im Amt.

Professor Christoph Kaup betonte, dass sich der FGK als wichtigster Branchenverband im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik intensiv für die Innenraumqualität engagiert und dafür, dass die Notwendigkeit der bedarfsgerechten Lüftung von Wohn- und Nichtwohngebäuden ebenso anerkannt wird wie das Energie-Einsparpotenzial der TGA – beispielsweise durch Luft-Luft-Wärmepumpen und durch Wärmerückgewinnung in Verbindung mit der Lüftung. Der Verband bringt sich kontinuierlich in die öffentliche Diskussion ein, um das Verständnis dafür zu schärfen, dass mit der TGA sowohl die Raumluftqualität als auch die Energieeffizienz verbessert werden. Der FGK tritt sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene für die Interessen seiner Mitglieder und der Branche ein.