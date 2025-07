BVF Symposium 2025 in Trier

Am 12. und 13. November 2025 lädt der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. zum BVF Symposium nach Trier ein.

Das BVF Symposium behandelt alljährlich aktuelle Themen aus Forschung, Praxis und Politik, und ist gleichzeitig eines der wichtigsten Netzwerkevents der Branche. Hierfür wird in erster Linie das traditionelle Get together am Vorabend der Veranstaltung genutzt. 2025 findet dies in der Orangerie von NELL’s Parkhotel statt und lädt bei einem Abendessen zum entspannten Austausch unter Fachkolleginnen und Fachkollegen ein.

Tagungsprogramm und Fachvorträge

Nach der Begrüßung durch den BVF-Vorstandsvorsitzenden Ulrich Stahl und einer Begrüßung in der Tagungsstadt durch Kunsthistoriker Jens Baumeister, stehen am 13. November in NELL’s Parkhotel zahlreiche Fachvorträge auf dem Programm. Besonders spannend in 2025 ist laut Veranstalter die Vorstellung der Ergebnisse aktueller Studien rund um die Themen Behaglichkeit, Potentiale der Flächenheizung sowie Möglichkeiten der Speicherung:

Prof. Dr.- Ing. Harald Garrecht stellt das Projekt „CO₂-neutrales Welterbe Speicherstadt Hamburg“ vor.

BVF-Mitglieder präsentieren aktuelle Referenzprojekte zur nachhaltigen Nutzung von Flächenheiz- und -kühlsystemen.

Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Seifert von der TU Dresden berichtet über die gerade fertiggestellte BVF Studie „Energetische Potentiale der Flächenheizung“ und in einem weiteren Vortrag auch über die Möglichkeiten zur Nutzung des Gebäudebestandes als thermischen Speicher.

Birke Schröter, M.Sc. (RPTU Kaiserslautern) präsentiert die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Thermische Behaglichkeit im Heiz- und Kühlfall bei Fußboden, Wand- und Deckensystemen“.

Die Rolle der elektrischen Flächenheizung im GEG 2024 für Neubau und Bestand wird im Rahmen von Fachbeiträgen beleuchtet.

Ein zentrales Element der Veranstaltung ist darüber hinaus die Verleihung des BVF Award 2025, mit dem besonders innovative Lösungen in der Flächenheizung und -kühlung ausgezeichnet werden. „Das BVF Symposium ist nicht nur ein Ort des fachlichen Austauschs, sondern auch ein Motor für Innovationen in unserer Branche. Die Themen rund um nachhaltiges Heizen, Kühlen und Speichern betreffen uns alle – hier kommen die richtigen Menschen zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln“, sagt Ulrich Stahl, Vorstandsvorsitzender des BVF.

Netzwerken in besonderem Rahmen

Das BVF Symposium ist über die Jahre laut des Bundesverbandes zu einer beliebten Netzwerkplattform geworden. Neben dem Fachprogramm gibt es zahlreiche Gelegenheiten zum informellen Austausch, z.B. in den fachlichen Diskussionen, beim Abendessen oder in den Pausen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. Das vollständige Programm, die Anmeldung und regelmäßig aktualisierte Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.