Clivet weiht neues Innovationszentrum in Padua ein

Das neue Innovationszentrum von MBT Climate soll zum internationalen Referenzpunkt für Forschung und Entwicklung im Bereich HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) und Luftqualität werden. Es wurde am 9. Juli 2025 von Clivet eingeweiht. Rund 12 Mio. € hat die MBT Climate-Gruppe in ihr Innovationszentrum in Padua investiert. MBT Climate ist eine europäische Unternehmensgruppe für HVAC-Systeme, die durch die Integration des in Belluno ansässigen Unternehmens Clivet und des Schweizer Unternehmens Arbonia nach dessen Übernahme durch die Midea-Gruppe entstanden ist.

Bild: Clivet Das neue Innovationszentrum der MBT Climate-Gruppe. Bild: Clivet

Test-Ökosystem für Qualitätssicherung

Das vorbereitete Test-Ökosystem wird es ermöglichen, die Parameter einschließlich der Leistung zu studieren, um selbst unter extremen Temperaturbedingungen das beste Ergebnis zu erzielen: vom alpinen Frost von -30 °C bis zur sengenden Hitze von +60 °C.

Die Anlage verfügt über zwei Leistungsprüfräume (mit je 50 kW), einen halbschalltoten und einen schalltoten Geräuschprüfraum, einen Tunnel für Luftstrommessungen sowie Geräte für Zuverlässigkeitstests und für Tests in Bezug auf Vibration, Stress, Stöße, Korrosion von Metallteilen und Verbrauch über den gesamten Lebenszyklus der Geräte und ihrer Komponenten hinweg. Außerdem hat das Zentrum einen Schulungsraum, in dem Bildungsaktivitäten mit Schwerpunkt auf Wärmepumpen und digitalen Anwendungen stattfinden werden. Die Aktivitäten und implementierten Technologie werden mit allen MBT Climate-Partnern geteilt.

Im Hauptgebäude, das eine Fläche von etwa 900 m² hat, befinden sich im zweiten Stock Büros und im Erdgeschoss ein Mehrzwecksaal, der für Kurse, Präsentationen und Veranstaltungen genutzt werden kann. Hier stehen auch die Klimaanlagen, die für den Komfort auf den drei Etagen des Gebäudes sorgen und es zu einem echten Showroom machen. Das hintere Gebäude besteht aus einer 1.800 m² großen Fläche und beherbergt weitere Labore, Testgeräte und den Bereich für den Bau und die Modifizierung von Prototypen. Der ursprünglichen Fläche wurden zwei neue Außenbereiche hinzugefügt, in denen technische Räume für die Labore untergebracht sind.