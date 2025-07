16. FGK Klima-Tag: Gesundheit durch TGA

Ausgabe 7-8/2014

Im Zeichen der Zertifkate

Am 24. Juni 2014 fand der FGK-Klima-Tag in Berlin statt. Bereits zum achten Mal vertiefte die Veranstaltung, an der rund 70 interessierte Zuhörer teilnahmen, am Vortag der FGK-Mitgliederversammlung...