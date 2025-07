Fachwissen zu elektronischer Sicherheitstechnik beim VfS-Seminar

Praxisnahe Einblicke in moderne Sicherheitssysteme

Vom 21. bis 23. Juli 2025 vermittelt Rainer Sander, Vertriebsleiter Sicherheit und Infrastruktur der Comelit Group SpA Deutschland, im Rahmen des renommierten Seminars „Grundlagen der materiellen Sicherheit – Teil 2: Elektronik“ der VfS-Akademie (Verband für Sicherheitstechnik e.V.) praxisnahes Know-how rund um moderne elektronische Zutrittsmanagementsysteme. Das dreitägige Seminar, das in den Räumlichkeiten der Axis Communications GmbH in Ismaning stattfindet, richtet sich gezielt an Fachkräfte, die mit der Planung, Umsetzung oder Prüfung sicherheitstechnischer Maßnahmen betraut sind.

Bild: Comelit Rainer Sander, Vertriebsleiter der Comelit Group Deutschland, erläutert beim VfS-Seminar moderne Konzepte zur elektronischen Zutrittskontrolle und Systemintegration. Bild: Comelit

Weitere Informationen und die Anmeldung sind über ein Anmeldeformular des VfS möglich.