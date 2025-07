Neue RED-Richtlinie für drahtlose Geräte bereits ab August 2025

Am 1. August tritt eine neue Richtlinie in Kraft, die im Rahmen der Cybersecurity erweiterte Sicherheitsanforderungen für zahlreiche Produkte vorschreibt.

Bild: Envato_AndersonPiza

Um zu definieren, welches Produkt von der neuen Richtlinie betroffen ist, hat das Technologieunternehmen TQ-Group eine Check-Liste zusammengestellt. Die wichtigste Frage dabei lautet: Besitzt das Produkt eine Funkschnittstelle? Generell fallen folgende Produkte unter die RED:

Kommunikationsgeräte wie Handys und Funkgeräte

IoT & Smart Devices wie Wearables und IoT-Sensoren

OT (Operational Technology)-Steuerungssysteme

Cybersecurity-Anforderungen im Überblick

Auch wenn die neuen Richtlinien für Hersteller zusätzlichen Aufwand bedeuten, sind die Erfordernisse laut TQ nachvollziehbar. Die drei wesentlichen aktuellen Anforderungen sind: Schutz des Netzes, der persönlichen Daten und Schutz vor Betrug. Um etwa den Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten, müssen Hersteller von Smartwatches, die Gesundheitsdaten verarbeiten und mit dem Internet verbunden sind, nun zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und um Betrug und Manipulationen zu verhindern, müssen Smartphone-Hersteller künftig die Bezahlfunktion gesondert sichern. Das bedeutet, dass viele Hersteller nicht nur die Technik überarbeiten müssen, sondern auch die Prozesse sowie die entsprechende Dokumentation.

Die Case Study „Stressfrei durch die Radio Equipment Directive“ der TQ-Group gibt einen umfassenden Überblick an einem konkreten Beispiel aus der Praxis und führt Schritt für Schritt durch die neuen Cybersecurity-Anforderungen.