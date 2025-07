VDI 6030 Blatt 1 W: Übergabesysteme zum Heizen und Kühlen

Perfekter Raumkomfort und thermische Qualität sind ebenso zentrale Anforderungen an Raumheiz- und Kühlflächen wie maximale Energieeffizienz, optimale Bedienbarkeit und Flexibilität. Entsprechend ganzheitlich müssen die Planungskonzepte sein, nach denen die Systeme ausgelegt werden. VDI 6030 definiert hierfür Standards für die Planung und Auslegung von Raumheiz- und Kühlflächen – im Folgenden als „Übergabesysteme“ bezeichnet.

Die steigenden Ansprüche an Übergabesysteme machen eine strukturierte, ganzheitliche Planung erforderlich. Die Richtlinienreihe VDI 6030 ist jetzt in vier Blättern gegliedert. Mit der VDI 6030 Blatt 1 beginnt die Richtlinienreihe mit Bemessungsgrundsätzen und Grundlagen in die für alle Übergabesysteme geltende Systematik des Entwerfens einer Nutzenübergabe.

Neue Perspektiven durch Neufassung

Im Unterschied zur Erstfassung aus dem Jahr 2002, die sich nur auf Raumheizkörper bezog, deckt die neue Richtlinie alle vorrangig thermisch wirkenden Übergabesysteme ab – einschließlich solcher mit integrierter Wärme- oder Kälteerzeugung (z. B. direkt elektrisch betriebene Systeme). Die Anwendung gilt für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie für freie und integrierte Systeme, ausgenommen sind lediglich Einzelfeuerstätten. Übergabesysteme können allein oder ergänzend zu raumlufttechnischen Anlagen betrieben werden.

Als Ergebnis erhält der Anwender der Richtlinie die Möglichkeit, verschiedene Übergabesysteme vergleichend zu bewerten. Dabei werden Unterschiede im Ausgleich auftretender Strahlungsdefizite herausgearbeitet und Hinweise zur Anordnung von Ausgleichflächen im Bezug zu Störflächen gegeben. Eindeutige Funktionsforderungen unterstützen die Auswahl des Konzepts – mit dem Ziel, den Energieaufwand der Übergabesysteme zu minimieren.

Mehr Orientierung für Anwendungen

Mit ihrer Neufassung bietet die Richtlinienreihe VDI 6030 eine umfassende Arbeitshilfe, an der sich Anwenderinnen, Anwender und Fachleute orientieren können, um den vielfältigen Anforderungen effizient gerecht zu werden. Dieser ganzheitliche Ansatz soll dazu beitragen, eine durchdachte Raumplanung mit optimalen Bedingungen für Übergabesysteme zu verbinden und so spätere Hürden zu minimieren. Die Richtlinienreihe vernetzt dabei verschiedene Akteure und schafft die Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit.

Die Richtlinie VDI 6030 Blatt 1 „Planung und Bemessung von Raumheiz- und kühlflächen – Grundlagen“ im Mai 2025 als Weißdruck erschienen und kann bei DIN Media erworben werden.