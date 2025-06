Von Oktober bis November 2025 ist Telenot mit einer groß angelegten Roadshow in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Technische Planer, Bauämter, Generalunternehmer, Bauträger, Sicherheitsbeauftragte aus der Industrie und der öffentlichen Hand, Architekten und Fachbetriebe für Sicherheitstechnik erwartet ein spannender Einblick in das umfassendste Produktprogramm in der Einbruchmelde-, Brandmelde-, Zutrittskontroll- und Übertragungstechnik. Erstmalig mit dabei: Tekko das neue Schwesterunternehmen für intelligente Gebäudeautomation. Ebenso im Fokus sind die umfassenden Service- und Dienstleistungen.

Die Fachbesucher erwartet mehr als nur technische Highlights. Telenot präsentiert auf der Roadshow die gesamte Bandbreite seines aktuellen Portfolios, das in den letzten Jahren an Vielfalt gewonnen hat – mit zahlreichen Neuheiten aus allen Bereichen der Telenot-Technik. An 16 verschiedenen Orten präsentiert der renommierte Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik aus Aalen zwischen dem 6. Oktober und dem 5. November 2025 u. a. die aktuelle Generation der Gefahrenmelderzentrale „hiplex 8400H“, die nach über 20 Jahren den Bestseller „complex 400H“ abgelöst hat. Zusätzlich werden erstmals das neue Modul zur Übertragungstechnik, welches den besonderen Anforderungen an Cyberresilliance und KRITIS-Anforderungen Rechnung trägt sowie zahlreiche Neuentwicklungen aus den Bereichen der Brandmelde- und Zutrittskontrolltechnik vorgestellt.

Weitere Informationen über Daten und Veranstaltungsorte sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.