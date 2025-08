Staffelübergabe bei der emco Group

Nach vielen erfolgreichen Jahren an der Spitze unseres Unternehmens verabschiedet sich Herr Christian Gnaß zum 31.12.2025 aus seiner Funktion als CEO. Herr Gnaß wird in den wohlverdienten Ruhestand wechseln.

Wir freuen uns sehr, Herrn Hettwer in dieser Rolle willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihm die nächsten Kapitel unseres Unternehmenserfolgs zu gestalten. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und danke den Eigentümerinnen, dem Beirat und den Mitgeschäftsführern für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Entwicklung des Unternehmens konsequent weiter vorantreiben – mit klarer Kundenorientierung, Innovationsfreude und einem nachhaltigen Wachstumskurs. Dabei steht für mich im Mittelpunkt, die Bedürfnisse unserer Kunden stark in den Fokus zu rücken und so den langfristigen Erfolg der emco Group zu sichern“, so Herr Hettwer.