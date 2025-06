Neuer CEO bei Brugg Pipes: Martin Rigaud übernimmt zum 1. Juni 2025

Stephan Wartmann (CEO Brugg Group, links) mit Martin Rigaud (CEO Brugg Pipes).

Martin Rigaud bringt laut Unternehmensangaben umfassende Fachkompetenz und Führungserfahrung mit. Er hat einen Master-Abschluss in Industrial Engineering von der Grenoble INP-UGA sowie vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und absolvierte zudem ein Executive MBA-Programm an der ZHAW School of Management and Law in der Schweiz. Die Gruppenleitung und der Verwaltungsrat der Brugg Group äußern sich positiv zur Entscheidung: „Mit Martin Rigaud konnten wir einen Branchenkenner und langjährige Führungskraft für die CEO-Position gewinnen. Wir sind überzeugt, dass er Brugg Pipes erfolgreich in die Zukunft führen wird. Gleichzeitig danken wir René Bollier für die ad interim Leitung während der letzten 6 Monate.“