Fachforum Brandschutz 2025 – Ermäßigungen für Leser und Abonnenten

Das Fachforum Brandschutz 2025 findet an vier Standorten zu den nachfolgenden Terminen statt: Hamburg, 15.10.2025 (Radisson Blu Hotel), München, 21.10.2025 (Holiday Inn City Center), Leipzig, 23.10.2025 (Design Office Post Leipzig) und Köln, 04.11.2025 (Steigenberger Hotel).

Branchen- und Firmenexperten beleuchten die unterschiedlichen Aspekte der Planung und Installation von brandschutztechnischen Einrichtungen in Gebäuden. Dabei wird zu allen Themenblöcken ausreichend Zeit für intensive Frage- und Antwortrunden geboten, sodass Teilnehmer konkrete Handlungsempfehlungen und praktische Tipps für den Berufsalltag aus der Veranstaltung mitnehmen können. Das Fachforum wird von einer Ausstellung begleitet. Am Ende der Tagesveranstaltungen besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an exklusiven Führungen unter dem Aspekt des Brandschutzes: in Hamburg durch das neue CCH, in München durch das neue SHK-Innungsgebäude, in Leipzig über das MDR-Gelände und in Köln durch die Köln-Arena unter dem Motto „Brandschutz und Besonderheiten des RheinEnergieStadions“.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung ist auf der Eventseite des Bauverlags zu finden. Die Teilnahmegebühr beträgt 150 €. Leser der Zeitschriften tab und SHK Profi erhalten 50 % Ermäßigung (Code: brandschutz_2025); Abonnenten erhalten 100 % Ermäßigung (Code: ffbs_2025).