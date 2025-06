„EXOBOX“ Roadshow 2025: KI trifft Klimatechnik

Die „EXOBOX“ Roadshow soll zukunftsweisende Lösungen für die technische Gebäudeausrüstung präsentieren.

Anhand eines digitalen Zwillings lässt sich der aktuelle Anlagenzustand ermitteln und überwachen. Das soll die Betriebssicherheit und die Energieeffizienz erhöhen.

Im Zentrum der Roadshow steht die „EXOBOX“, ein intelligentes, KI-basiertes System zur Optimierung raumluft- und kältetechnischer Anlagen und Systeme. Die Technologie analysiert kontinuierlich Verbrauchsdaten, passt sich dynamisch an Betriebsbedingungen an und soll so den Energieverbrauch signifikant senken, was zudem einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Die Tourdaten im Überblick:

23.06.2025 – Heilbronn

24.06.2025 – Ingolstadt

25.06.2025 – Leipzig

26.06.2025 – Berlin

27.06.2025 – Hamburg

30.06.2025 – Dortmund

01.07.2025 – Maintal

02.-03.07.2025 – Hollenbach

Die kostenfreie Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich. Abgerundet wird das Programm durch ein Catering.