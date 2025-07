Energetische und funktionale Sanierung im Denkmal: Mehrgenerationenprojekt eines historischen Schulgebäudes

Idar-Oberstein, bekannt für seine traditionsreiche Schmuck- und Edelsteinindustrie, wandelt sich stetig und setzt verstärkt auf innovative Wohn- und Lebenskonzepte. Mitten in der Stadt steht ein Gebäude, das Generationen von Schülern prägte – die ehemalige Marktschule. Nach seiner Schließung 2013 erfuhr das historische Bauwerk eine zwingend erforderliche energetische Sanierung: Unter dem Namen „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ entstand hier ein einzigartiges Mehrgenerationenprojekt, das Wohnen sowie die Pflege von Senioren und eine Kindertagesstätte miteinander vereint.

Die denkmalgeschützte Bausubstanz der alten Marktschule aus dem Jahr 1891 erforderte eine behutsame, aber zugleich hochmoderne Sanierung. Besondere Herausforderungen stellten dabei die energetische Optimierung, die Integration zeitgemäßer Haustechnik sowie die barrierefreie Gestaltung dar.

Ein zentraler Aspekt der Sanierung war der konstruktive Aufbau des Fußbodens. Aufgrund der geringen Aufbauhöhen und der Notwendigkeit, eine effiziente Flächenheizung zu integrieren, fiel die Wahl auf das „Schlüter-BEKOTEC-THERM“-System. Dieses ermöglichte auf über 3.000 m² Gesamtfläche mit minimalem Materialeinsatz eine leistungsfähige Fußbodenheizung zu realisieren, die sowohl energieeffizient als auch komfortabel ist und gleichzeitig die anspruchsvollen statischen Anforderungen erfüllt.

Bodensystem mit Heizfunktion

„BEKOTEC-THERM“ wurde entwickelt, um funktionssichere, rissfreie Estriche mit minimaler Aufbauhöhe effizient und materialsparend ausführen zu können. Darüber hinaus bietet es den Komfort eines energiesparenden integralen Fußboden-Heizsystems. Die Estrichnoppenplatte „Schlüter-BEKOTEC-EN-F“ bildet die Basis und wird direkt auf dem Bestandsboden verlegt. Sie kann im Bedarfsfall aber auch flexibel mit anderen Dämmmaterialien kombiniert werden und nimmt die zum System gehörenden Heizrohre auf. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe (31-48 mm) ist das System besonders für die Renovierung alter Gebäude, aber auch für den Neubau geeignet. Nach der Einbringung des Estrichs wurden in der Marktschule Linoleum im Kindergarten, LVT und Teppich im Seniorenbereich sowie Keramik in den Bädern als Bodenbelag verlegt. Das zeigt, dass sich die dünnschichtige Fußbodenheizung hier optimal für die Kombination mit unterschiedlichen Belagsmaterialien eignet.

„Dank der geringen Rohstoffmassen, die mit dem ‚Schlüter-BEKOTEC-THERM‘-System verbaut werden, konnten wir die statischen Anforderungen der 130 Jahre alten Marktschule in Idar-Oberstein optimal berücksichtigen. Durch die minimalen Lasten des dünnschichtigen Estrichsystems konnte die Fußbodenkonstruktion ohne zusätzliche statische Verstärkungen umzusetzen werden. Gleichzeitig war es möglich, eine hocheffiziente Fußbodenheizung zu integrieren, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und dadurch langfristig Energie spart. Diese Kombination aus Leichtbauweise, schneller Verarbeitung und hoher Energieeffizienz hat den Umbau erheblich beschleunigt und eine nachhaltige Lösung geschaffen“, sagt Bauleiter Rüdiger Petry von der Stein Koordination GmbH aus Kirn.

Barrierefreie Bäder mit Abdichtung im System

In denkmalgeschützten Immobilien ist es besonders wichtig, Nasszellen und Feuchträume optimal abzudichten, um die vorhandene Bausubstanz nicht zu beschädigen. Aus diesem Grund wurden alle neu entstandenen Bäder und WCs (46) der Marktschule mit der Polyethylen-Abdichtung „Schlüter-KERDI-200“ ausgeführt, damit höchste Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet werden können. Zum System gehören passende Formen wie Stoßüberdeckungen und vorgefertigte Eckteile.

Im Duschbereich ist in allen Badezimmern die Linienentwässerung „Schlüter-KERDI-LINE“ mit einer Rinnenabdeckung aus rostfreiem V4A-Edelstahl zum Einsatz gekommen. Mit ihr sowie den zum System gehörenden Gefälleboards konnten die Duschen komplett barrierefrei ausgeführt werden. Für den sicheren Anschluss an die Flächenabdichtung verfügen die Entwässerungsrinnen über eine fest montierte Dichtmanschette aus „Schlüter-KERDI“.

Ein wichtiger Baustein im Abdichtungssystem ist die kapillare Unterbrechung an Türübergängen von Feuchträumen in angrenzende, nicht abgedichtete Bereiche entsprechend der Forderung der DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen. Mit „Schlüter-KERDI-CID“ konnten diese Übergänge in der Marktschule sicher ausgeführt werden. Das Komplettset fügt sich in das Abdichtungssystem ein und wirkt als zuverlässige Kapillarunterbrechung im Bodenbereich, um eine Wasserausbreitung unter dem Fliesenbelag zu verhindern. Alle Produkte des Schlüter-Abdichtungssystems sind so konzipiert, dass sie eine komfortable Nutzung des gesamten Gebäudes ermöglichen – vom barrierefreien Einstieg bis hin zur sicheren und funktionalen Gestaltung der Sanitärbereiche.

Die Fliesenabschlüsse in den Bädern des Seniorenheims sowie im Kindergarten wurden mit „Schlüter-QUADEC-E-Kanntenschutzprofilen“ ausgestattet, die nicht nur für eine elegante und langlebige Optik sorgen, sondern gleichzeitig die Kanten der Fliesen optimal schützen. Das soll zu einer hohen Widerstandsfähigkeit und zur Sicherheit und Pflegeleichtigkeit der sanierten Räume beitragen.

Vorzeigeprojekt mit historischen Kontext im Video

Gerade in einem sensiblen Umfeld wie einem Kindergarten sowie einem Pflege- und Seniorenheim spielen Sicherheit, Langlebigkeit und Hygiene eine zentrale Rolle. Mit dem Projekt „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ ist es gelungen, historische Architektur mit zeitgemäßen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Komfort und soziale Integration in Einklang zu bringen. Die Marktschule Idar-Oberstein soll damit ein Vorzeigeprojekt für moderne Architektur im historischen Kontext sein.