SHK+E Essen 2026 mit neuer Impulsfläche für die Sanitärbranche

Wenn die SHK+E Essen vom 17. bis 20. März 2026 zehntausende Fachbesucher in der Messe Essen empfängt, stehen die Hallen 6, 7 und 8 ganz im Zeichen von modernen Badobjekten, Sanitärinstallationen vor und hinter der Wand sowie innovativer Trink- und Abwassertechnik. Smarte Badezimmer mit effizienten Produkten, Barrierefreiheit und nachhaltige Materialien sind dabei nur drei von vielen Trends, die aktuell die Branche beschäftigen. Um den Themen und Innovationen der Sanitäraussteller künftig noch mehr Raum zu geben, bildet der neue Sanitär-Hub einen zentralen Anlaufpunkt für den Ausstellungsbereich.

Auf der Fachmesse SHK+E Essen wird es eine Impulsfläche speziell für die Sanitärbranche geben, die für die Besucher jeden Tag andere inhaltliche Schwerpunkte aufwartet.

Die Messe ist eine der führenden Fachmessen für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro in Deutschland und Europa. Im zweijährlichen Turnus präsentieren die Aussteller in der Messe Essen die neuesten Produkte, Innovationen und Dienstleistungen der SHK- und Elektrobranche. Als Treffpunkt für Fachhandwerk, Industrie und Handel bietet sie eine Plattform für den fachlichen Austausch, die Anbahnung von Geschäftskontakten sowie die Information über aktuelle Entwicklungen und Trends – von hybriden Heizungen und Wärmepumpen über Kühl- und Lüftungssysteme bis zu smarten Sanitärlösungen. Veranstalter ist die Messe Essen in enger Kooperation mit führenden Branchenverbänden wie dem Fachverband SHK NRW, dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie und der Figawa.