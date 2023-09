Klima-Tag des FGK: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Fokus

Mitte September veranstaltete der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) in Leipzig seinen 14. Klima-Tag. Mehr als 80 Teilnehmende verfolgten die Vorträge über Innenraumqualität, Nachhaltigkeit, Effizienz und regenerative Energien. Prof. Dr.-Ing. Dr. Christoph Kaup, Vorsitzender des FGK, erklärte in der Begrüßung, warum das Lebensmittel Luft so wichtig ist und wie sich eine hohe Innenraumqualität erreichen lässt. „Wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten“, so sein Appell. „Es macht keinen Sinn auf die Raumlufttechnik aus Energieeinsparungsgründen zu verzichten.“

Professor Christoph Kaup, Dr. Claudia Kandzia, Frank Ernst und Claus Händel (v. l.).

Im zweiten Themenblock ging es um Lebenszykluskosten in der Lüftungstechnik im Kontext der EU-Verordnungen. Anschließend folgte ein lebhafter Austausch zwischen Publikum und Vortragenden. Moderatorin Dr.-Ing. Claudia Kandzia, technische Referentin, FGK, erklärte: „Die EU-Gesetzesinitiativen fordern eine Umweltproduktdeklaration zukünftig für alle Produkte und Gebäude. Dabei gilt es, den komplexen Zusammenhängen im Bereich der TGA rechtzeitig zu begegnen.“



Mit Vorträgen über den Nutzen der Wärmerückgewinnung und über Wärmepumpen stand der dritte Abschnitt im Zeichen von Effizienz und regenerativen Energien. Claus Händel, technischer Geschäftsführer beim FGK, der die Moderation dieses Themenblocks übernahm, fasste die Bedeutung so zusammen: „Multifunktionale Raumlufttechnische Systeme und Luft-Luft-Wärmepumpen sind kosteneffizient und werden einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der Klimaschutzziele beitragen.“