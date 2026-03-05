Phoenix Contact E-Mobility steigt aus dem Automobil-OEM-Geschäft aus

Phoenix Contact E-Mobility hat mit dem geplanten Ausstieg aus dem Pkw-Geschäft (OEM-Automotive) einen nach eigenen Angaben wichtigen Meilenstein in seiner strategischen Transformation erreicht. Im Rahmen eines Asset Deals erwirbt die TE Connectivity-Gruppe wesentliche Vermögenswerte und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Phoenix Contact E-Mobility mit Pkw-Herstellern. Bild: Phoenix Contact Bild: Phoenix Contact

Dieser Schritt markiert den strukturierten Beginn des bereits angekündigten Rückzugs des Unternehmens aus dem Pkw-Segment, der voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird. „Der Ausstieg aus dem Automotive-OEM-Geschäft ist eine strategische Entscheidung, die auf einer fundierten Bewertung der globalen Marktvolatilität, des Investitionsbedarfs und der Skalierbarkeitsherausforderungen im Pkw-Bereich basiert“, erklärt Andreas Rau, CEO der Phoenix Contact E-Mobility Holding SE. „Gleichzeitig ermöglicht uns dieser Schritt, unser strategisches Profil zu schärfen und uns gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden auf die Wachstumsfelder zu konzentrieren, in denen wir nachhaltig Werte schaffen können.“

Mit der nun abgeschlossenen Transaktion richtet sich die Phoenix Contact E-Mobility auf die Zukunftsfelder aus, die den strategischen Kern der Phoenix Contact-Gruppe bilden.