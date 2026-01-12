Raab-Gruppe übernimmt Bomat Energiesysteme GmbH

Zum 1. Januar 2026 übernimmt die Raab-Gruppe die Bomat Energiesysteme GmbH mit Sitz in Überlingen. Das Unternehmen wird künftig als spezialisierte Einheit innerhalb der Raab-Gruppe geführt und ergänzt das Portfolio gezielt im Bereich Wärmerückgewinnung und Abgaswärmetauscher. Im Zuge der Übernahme übernimmt Alexander Root, CEO der Kutzner + Weber GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung der Raab-Gruppe, die Geschäftsführung der Bomat Energiesysteme GmbH. Er folgt damit auf Gerhard Schneider, der das Unternehmen über viele Jahre erfolgreich geführt und maßgeblich geprägt hat. Ein zentrales Element der Akquisition ist die patentierte Bomat-Keramiktechnologie – sie erweitert sinnvoll das bestehende Produkt- und Technologiespektrum der Raab-Gruppe und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Heiztechnik und Industrieabwärme.

Alexander Root (Raab-Gruppe, rechts) wird ab 1. Januar 2026 die Geschäftsführung von Gerald Schneider (BOMAT, links) übernehmen.

Bild: Raab-Gruppe Alexander Root (Raab-Gruppe, rechts) wird ab 1. Januar 2026 die Geschäftsführung von Gerald Schneider (BOMAT, links) übernehmen. Bild: Raab-Gruppe

Synergien innerhalb der Raab-Gruppe

Die Raab-Gruppe fügt mit der Bomat Energiesysteme GmbH ein wichtiges Unternehmen der Abgastechnik in ihr Firmennetzwerk ein.

Bild: Raab-Gruppe Die Raab-Gruppe fügt mit der Bomat Energiesysteme GmbH ein wichtiges Unternehmen der Abgastechnik in ihr Firmennetzwerk ein. Bild: Raab-Gruppe

Kontinuität und Weiterentwicklung

Die Marke Bomat bleibt erhalten und wird als eigenständiger Name und Firma innerhalb der Raab-Gruppe weitergeführt. Entwicklung, Know-how und bestehende Kundenbeziehungen bilden weiterhin die Basis des Unternehmens. Gleichzeitig wird Bomat schrittweise in die Strukturen der Raab-Gruppe integriert, insbesondere in den Bereichen strategische Entwicklung, Technologieplattformen, Produktion und gruppenweiter Vertrieb. Durch die Übernahme erweitert die Raab-Gruppe ihr Portfolio um hochflexible, keramikbasierte Abgaswärmetauscher, die das bestehende Produktprogramm optimal ergänzen.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.