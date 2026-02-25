Startup@SHK+E ESSEN 2026: Innovationen, KI und frische Ideen

Im Bereich Startup@SHK+E Essen in Halle 1 der Messe Essen zeigen junge Unternehmen ihre Produkte, Services und Geschäftsideen für die SHK-Branche.

Bild: Alex Muchnik / Messe Essen Im Bereich Startup@SHK+E Essen in Halle 1 der Messe Essen zeigen junge Unternehmen ihre Produkte, Services und Geschäftsideen für die SHK-Branche. Bild: Alex Muchnik / Messe Essen

Ob Entlastung bei Büroprozessen, automatisierte Rechnungsstellung oder intelligente EDV-Anwendungen – die präsentierten Lösungen zielen darauf ab, die SHK-Branche effizienter zu machen und wertvolle Zeit im Arbeitsalltag zurückzugewinnen. Gleichzeitig werden innovative Ansätze für die Haus- und Gebäudetechnik, KI-Integration in bestehende Systeme sowie smarte Energiemanagement-Tools vorgestellt.

Digitale Impulse

Besonders in Zeiten von Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Dokumentation und Administration bietet die Digitalisierung enormes Potenzial. Auf der benachbarten SHK+E Expert Stage erwartet die Besucher ein begleitendes Bühnenprogramm mit ausgewählten Fachvorträgen und Diskussionsrunden. Thematische Schwerpunkte sind u. a.:

Entlastung des Handwerks durch KI und Digitalisierung

Innovative Wärmepumpen- und PVT-Lösungen

IT-Sicherheit und digitale Geschäftsmodelle im Handwerk

Effizienzsteigerung und Zeitmanagement im Heizungsbau

Verbrauchsoptimierung sowie intelligente TGA-Konzepte

Die Kombination aus Startup-Pitches und fachlichem Input soll eine ideale Plattform für Inspiration, Austausch und konkrete Impulse für den eigenen Betrieb schaffen. „Die Startup-Area zeigt, wie viel Innovationskraft in der Branche steckt. Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz sehen wir enormes Potenzial, um das Handwerk spürbar zu entlasten und zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E Essen. „Gemeinsam mit der VdZ bringen wir junge, kreative Unternehmen mit Entscheidern und Praktikern zusammen – das schafft echte Mehrwerte für alle Beteiligten.“

Neben dem Messegeschehen lädt die VdZ-Lounge direkt an der Startup-Area zu informellen Gesprächen und zum Netzwerken ein. Als Ausklang des ersten Messetags bietet ein Innovationstreff zusätzlichen Raum für Austausch zwischen jungen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Industrie und Verbänden.