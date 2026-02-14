Innovationen und Wissenstransfer für die Zukunft der Gebäudetechnik

Von Wärmewende bis Digitalisierung: SHK+E Essen 2026 bündelt Know-how für Handwerk, Planung und Industrie

14.02.2026

Vom 17. bis 20. März 2026 wird die Messe Essen erneut zum zentralen Treffpunkt der Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik- und Elektrobranche: Die SHK+E Essen 2026 bringt Fachhandwerk, Industrie, Planer und Architekten sowie den Nachwuchs zusammen – mit einem hochaktuellen Rahmenprogramm und praxisnahen Fachforen. Die Besucher dürfen sich auf vier intensive Messetage freuen, in denen Zukunftsthemen wie die Energiewende, Gebäudemodernisierung, Digitalisierung und Fachkräftesicherung im Mittelpunkt stehen.

Ein Herzstück des Rahmenprogramms ist das Forum Zukunft Gebäudetechnik in Halle 2, das während der gesamten Messe aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Heizungsbranche beleuchtet. Inhaltlich verantwortlich sind der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Fachverband SHK NRW, der gleichzeitig ideeller Träger der SHK+E Essen ist. Im Fokus stehen dabei u. a.:

  • die Marktentwicklung und die politischen Rahmenbedingungen im Heizungsmarkt,
  • Wärmepumpen und hybride Heizsysteme als eine Schlüsseltechnologie für nachhaltige Wärmeversorgung,
  • erneuerbare Energien wie Biomasse,
  • digitale Planungs- und Bauprozesse, etwa durch BIM und
  • die Rolle von KWK als unverzichtbarer Baustein für ein stabiles und resilientes Energiesystem.

Das Forum bietet kompakte Impulse und Diskussionen für Fachleute aus Handwerk, Planung und Industrie. Ein vollständiger und aktueller Überblick über alle Programmpunkte ist auf der Webseite der Messe verfügbar.

Fokustag „Frauen im Handwerk“

Auf der Messe SHK+E Essen 2026 werden u. a. Zukunftsthemen wie die Energiewende, Gebäudemodernisierung, Digitalisierung und Fachkräftesicherung behandelt.
Bild: Alex Muchnik / Messe Essen
Bild: Alex Muchnik / Messe Essen

Auf der Messe SHK+E Essen 2026 werden u. a. Zukunftsthemen wie die Energiewende, Gebäudemodernisierung, Digitalisierung und Fachkräftesicherung behandelt.
Bild: Alex Muchnik / Messe Essen
Ein besonderes Highlight setzt die SHK+E Essen 2026 am 19. März mit dem neuen Fokustag „Frauen im Handwerk“ in der Azubi-Lounge in Halle 2. Im Mittelpunkt stehen weibliche Erfolgsgeschichten aus der SHK-Praxis. Mehrmals täglich zwischen 09:30 und 14:00 Uhr findet auf der Bühne u. a. die interaktive „SHK-Fragendusche“ statt. Dabei beantworten mehrere Anlagenmechaniker SHK unterschiedlicher Karrierestufen kurze und humorvolle Fragen der anwesenden Schulklassen zu Werdegang und Berufsalltag. Der Fachverband SHK NRW möchte damit ein deutliches Zeichen setzen: Klischees wie „Was willst du denn als Frau auf der Baustelle?“ sind längst überholt. Frauen haben hervorragende Perspektiven in technischen Handwerksberufen – etwa als Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Wissenskiste für Praktiker

Mit dem Monteurtag – Wissenskiste für Praktiker bietet der Fachverband SHK NRW am 18. März 2026 ab 10:00 Uhr eine kompakte, kostenfreie Kurz-Schulung für Monteure. Innerhalb von zwei Stunden erhalten Teilnehmende praxisnahe Updates zu:

  • Wärmepumpentechnik
  • Trinkwasserinstallation
  • Gas- und Abwassersystemen
  • Helferlein für den Arbeitsalltag

Die Veranstaltung richtet sich an erfahrene Kundendienstmonteure ebenso wie an motivierte Auszubildende. Herstellerneutral, lösungsorientiert und mit Teilnahmezertifikat – der Messeeintritt ist inklusive. Die Anmeldung zum Monteurtag ist über die Webseite des Fachverbands SHK NRW möglich, Anmeldeschluss ist der 10. März 2026.

Ergänzend sind geführte Messerundgänge vormittags zu Neuerungen im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik, am Dienstagnachmittag speziell zu KI und am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag ausschließlich zum Thema Montageoptimierung geplant. Die Rundgänge werden von den SHK-Unternehmen und Vorstandsmitgliedern des Fachverbandes SHK NRW durchgeführt. Startpunkt ist der Messestand 2B03 in Halle 2.

