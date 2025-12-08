SHK+E Essen 2026: Zukunftstechnologien für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro im Fokus

Vom 17. bis 20. März 2026 wird die Messe Essen erneut zur zentralen Bühne für die SHK-Branche: Mehr als 300 Aussteller aus zehn Ländern präsentieren auf der SHK+E Essen ihre neuesten Produkte und Lösungen rund um Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Eines der ersten großen Branchenevent des Jahres richtet sich an Fachleute aus Handwerk, Planung, Beratung, Handel und dem Dienstleistungssektor, die hier Technologien und Produkte für ihre Kunden erleben können.

Im Gespräch erklärten sie die Herausforderungen und Chancen der SHK-Branche (v.r.): Oliver P. Kuhrt (Geschäftsführer der Messe Essen), Ulrich Grommes (Landesinnungsmeister Fachverband SHK NRW), Volker Meyer (Hauptgeschäftsführer der figawa) und Markus Staudt (Hauptgeschäftsführer im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie).

Bild: tab Im Gespräch erklärten sie die Herausforderungen und Chancen der SHK-Branche (v.r.): Oliver P. Kuhrt (Geschäftsführer der Messe Essen), Ulrich Grommes (Landesinnungsmeister Fachverband SHK NRW), Volker Meyer (Hauptgeschäftsführer der figawa) und Markus Staudt (Hauptgeschäftsführer im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie). Bild: tab

„Wir haben das Angebot der SHK+E Essen weiterentwickelt und besser vernetzt. Gleichzeitig erhält der Sanitärbereich wieder mehr Raum und Sichtbarkeit“, erklärt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E Essen. Ulrich Grommes, Landesinnungsmeister des Fachverbands SHK NRW, ergänzt: „Die SHK+E Essen ist für Fachleute der Branche eine unverzichtbare Plattform, um sich zu neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Als ideeller Träger bringen wir aktuelle Themen ein und gestalten das Rahmenprogramm mit – immer mit Blick auf das bestmögliche Messeerlebnis für die Fachbetriebe in NRW.“

Elektro, Wärme und Mobilität clever verknüpft

Die Bereiche Heizung und Lüftung sind auf der Messe vollständig vertreten. Hinzu kommen Klimatechnik sowie regenerative Energiesysteme und Gebäudeleittechnik. Zusätzliche Fläche erhalten außerdem elektrische Heizsysteme, Wärmepumpen und ihre Kombination mit ergänzenden Technologien wie Photovoltaik, Batteriespeichern, Energiemanagement-Systemen und Wallboxen. Außerdem zeigen die Hersteller Heizungen auf Basis von Biomasse wie z. B. Pellets. Erstmals werden auch sektorübergreifende Lösungen direkt in die Heizungsausstellung in Halle 3 integriert, um Synergien zwischen Strom, Wärme und Mobilität praxisnah zu zeigen. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) ist erneut als großer Partner mit einem eigenen Stand und Vortragsforum vertreten.

Sanitärbranche zeigt ihre Innovationskraft und erhält eigenen Hub

Die Sanitärbranche zeigt in Essen ebenfalls ihre Innovationskraft. Ein zentrales Thema: Effiziente Montagetechniken, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Arbeitsprozesse u. a. im Handwerk beschleunigen. Neben der umfassend vertretenen Sanitärtechnik erwarten die Besucher mit Hansa Armaturen, Hansgrohe und Toto mehrere Rückkehrer bei den Sanitärobjekten. Neu ist der Sanitär-Hub: eine Impulsfläche, auf der die Besucher jeden Tag andere inhaltliche Schwerpunkte geboten bekommen. Ergänzend umfasst das Angebot der SHK+E Essen noch Informationen zu Innovationen und Digitalisierung sowie Werkzeuge, Betriebsausstattung und Mobilitätslösungen.

Hochkarätiges Rahmenprogramm: Wissen, Austausch, Nachwuchs

Ein wichtiger Schwerpunkt der Messe ist das umfangreiche Rahmenprogramm. Spezielle Fachforen, Sonderbereiche und Aktionstage widmen sich aktuellen Themen und fördern gezielt den Wissensaustausch in der Branche. Neben dem neuen Sanitär-Hub zählen dazu u. a.:

der Campus SHK Bildung, Lernen + IT; der Treffpunkt Trinkwasser sowie der Gemeinschaftsstand Startup@SHK+E Essen;

das Content Lab, das Vortragsforum des BDH und die SHK+E Expert Stage;

der Benelux-Tag, ein Fokus-Tag Hospitality und geführte Messerundgänge zu Themen wie Montageoptimierung;

die Azubi-Lounge inklusive Informationsprogramm und die Azubi-Rallye über das Messegelände.

Tickets sind ab Anfang Januar online auf der Messe-Webseite erhältlich.