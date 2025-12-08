Die von Salto für Mobile Access entwickelte JustIN Mobile App unterstützt ab sofort die NFC-basierte „Tap to Access“-Funktionalität auf iOS-Geräten. Dieses Upgrade bietet iPhone-Nutzern in Europa eine schnelle, sichere und intuitive Möglichkeit, Türen zu öffnen – einfach durch das Antippen von Salto Türhardware oder Wandlesern mit dem Smartphone.

Salto ermöglicht als einer der ersten Anbieter von Zutrittskontrolllösungen NFC-basiertes digitales Schließen auf iOS-Geräten.

Bild: Salto Salto ermöglicht als einer der ersten Anbieter von Zutrittskontrolllösungen NFC-basiertes digitales Schließen auf iOS-Geräten. Bild: Salto

Der NFC-basierte Zutritt sorgt dafür, dass die Türöffnung sicher und zuverlässig abläuft und höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards entspricht. Bestehende Nutzer können in den App-Einstellungen problemlos vom Bluetooth Low Energy (BLE)-Modus auf den NFC-Modus wechseln. Zusätzlich sorgt das iPhone Widget für ein noch schnelleres und einfacheres Zutrittserlebnis.

Die NFC-Funktionalität wird ab sofort für JustIN Mobile iOS-Nutzer in Europa ausgerollt. Dieses Upgrade ermöglicht es, in allen Anwendungen, die Salto Space als smarte Zutrittsplattform nutzen, eine komfortable und intuitive mobile Zutrittslösung per iOS anzubieten.