Zutrittskontrolllösungen für digitales Schließen auf iOS-Geräten

Salto bietet App Upgrade mit NFC-Tap-Funktionalität

08.12.2025

Die von Salto für Mobile Access entwickelte JustIN Mobile App unterstützt ab sofort die NFC-basierte „Tap to Access“-Funktionalität auf iOS-Geräten. Dieses Upgrade bietet iPhone-Nutzern in Europa eine schnelle, sichere und intuitive Möglichkeit, Türen zu öffnen – einfach durch das Antippen von Salto Türhardware oder Wandlesern mit dem Smartphone.

Bild: Salto

Seit Jahren gilt die direkte physische Interaktion als die einfachste Methode für das mobile Öffnen von Türen – ähnlich wie bei der Verwendung einer klassischen Zutrittskarte. Mit „Tap to Access“ können Nutzer nun Gebäude, Büros, Wohnungen und andere Räumlichkeiten betreten, indem sie ihr iPhone in die Nähe der Salto Hardware halten und dabei den Komfort der NFC-Technologie nutzen. Die Aktion erfolgt nahezu augenblicklich und bietet eine schnelle, hochintuitive und sichere Nutzung. Dies erhöht insbesondere die Flexibilität und den Komfort für Anwender von JustIN Mobile.

Der NFC-basierte Zutritt sorgt dafür, dass die Türöffnung sicher und zuverlässig abläuft und höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards entspricht. Bestehende Nutzer können in den App-Einstellungen problemlos vom Bluetooth Low Energy (BLE)-Modus auf den NFC-Modus wechseln. Zusätzlich sorgt das iPhone Widget für ein noch schnelleres und einfacheres Zutrittserlebnis.

Die NFC-Funktionalität wird ab sofort für JustIN Mobile iOS-Nutzer in Europa ausgerollt. Dieses Upgrade ermöglicht es, in allen Anwendungen, die Salto Space als smarte Zutrittsplattform nutzen, eine komfortable und intuitive mobile Zutrittslösung per iOS anzubieten.

