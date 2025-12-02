Smarte Technik für grüne Dächer

Die SHK+E Essen 2026 – Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro – rückt vom 17. bis 20. März 2026 in der Messe Essen die Gebäudetechnik der Zukunft in den Mittelpunkt. Ein zentrales Thema: Dach- und Fassadenbegrünungen als Schlüsselkomponente nachhaltiger Stadtentwicklung. Begrünte Gebäude gelten als Herzstück moderner Schwammstadt-Konzepte. Sie speichern Regenwasser, senken Umgebungstemperaturen, entlasten die Kanalisation und eröffnen damit neue Marktchancen für innovative Gebäudetechnik.

Ob Bewässerungs- und Pumpentechnik, Rohrleitungs- und Filterlösungen, Mess- und Regeltechnik oder IoT-basierte Steuerungssysteme: Auf der Messe stehen Technologien im Fokus, die nachhaltige Stadtstrukturen möglich machen. „Dach- und Fassadenbegrünungen verbinden Umwelt- und Gebäudetechnik auf ideale Weise“, sagt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E Essen. „Gerade im Zuge der Klimaanpassung gibt es ein enormes Potenzial und zusätzliche Anwendungsfelder für die Produkte unserer Aussteller. Die Unternehmen bringen dafür bereits ein breites Spektrum praxisbewährter SHK-Lösungen mit – von effizienten Regenwasser- und Grauwassernutzungssystemen über smarte Bewässerungs- und Pumpentechnik bis hin zu klimaaktiven Gebäudekomponenten wie thermischen Speicherlösungen und intelligenten Steuerungen für Wasser- und Energiekreisläufe.“

Der Sanitär-Hub bietet dazu praxisnahe Vorträge rund um die Themen Be- und Entwässerung, Wasserwiederverwendung und Energieeffizienz. So entsteht eine Plattform, auf der Fachbesucher aus Handwerk, Planung und Energie- sowie Wasserwirtschaft direkt mit Herstellern in den Dialog treten können.