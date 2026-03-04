Empfehlung zu Ausschreibungstexten für IT-Sicherheit der Gebäudeautomation

Der VDMA Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG) hat eine Empfehlung für Ausschreibungstextmodule zur IT‑Sicherheit in der Gebäudeautomation veröffentlicht. Die Empfehlung basiert auf dem VDMA‑Einheitsblatt 24774 „IT‑Sicherheit in der Gebäudeautomation“ und unterstützt Bauherren und Planer bei der praxisgerechten Umsetzung von IT‑Sicherheitsanforderungen in Ausschreibungen.

Die Empfehlung schlägt eine Brücke zwischen den Vorgaben des VDMA-Einheitsblattes 24774 und der konkreten Anwendung in Planung und Vergabeprozessen.

Bild: VDMA Die Empfehlung schlägt eine Brücke zwischen den Vorgaben des VDMA-Einheitsblattes 24774 und der konkreten Anwendung in Planung und Vergabeprozessen. Bild: VDMA

Die Empfehlung ist modular aufgebaut. Die Textbausteine können projektspezifisch kombiniert, angepasst und – auf Basis einer individuellen Risikoanalyse – auch verpflichtend formuliert werden. Dadurch erhalten Ausschreibende ein flexibles Werkzeug, um IT‑Sicherheit von Beginn an strukturiert und nachvollziehbar zu verankern.

Konkrete Hilfestellung für IT-Sicherheitsanforderungen

„Mit der Empfehlung geben wir Planern und Bauherren eine konkrete Hilfestellung an die Hand, um IT‑Sicherheitsanforderungen in der Gebäudeautomation klar, einheitlich und praxisnah auszuschreiben“, erläutert Dr. Andreas Wetzel, Vorsitzender des Arbeitskreises IT-Sicherheit der Gebäudeautomation des Fachverbands AMG. Gleichzeitig schafft die Empfehlung Transparenz für Bieter und unterstützt eine vergleichbare Angebotsbewertung Die Empfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine rechtliche Beratung. Sie orientiert sich an etablierten Standards und Regelwerken, unter anderem am VDMA‑Einheitsblatt 24774, dem BSI‑Grundschutz sowie relevanten Normen der Gebäudeautomation.

Die Empfehlung für Ausschreibungstextmodule basierend auf dem VDMA‑Einheitsblatt 24774 steht ab sofort zur Verfügung. Die Empfehlung und das VDMA Einheitsblattes 24774 „IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation“ stehen auf der VDMA-Webseite zur Verfügung.