Unterstützung für Planer und Bauherren bei praxisgerechter Umsetzung

Empfehlung zu Ausschreibungstexten für IT-Sicherheit der Gebäudeautomation

04.03.2026

Der VDMA Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG) hat eine Empfehlung für Ausschreibungstextmodule zur IT‑Sicherheit in der Gebäudeautomation veröffentlicht. Die Empfehlung basiert auf dem VDMA‑Einheitsblatt 24774 „IT‑Sicherheit in der Gebäudeautomation“ und unterstützt Bauherren und Planer bei der praxisgerechten Umsetzung von IT‑Sicherheitsanforderungen in Ausschreibungen.

Die Empfehlung schlägt eine Brücke zwischen den Vorgaben des VDMA-Einheitsblattes 24774 und der konkreten Anwendung in Planung und Vergabeprozessen.
Bild: VDMA

Die Empfehlung schlägt eine Brücke zwischen den Vorgaben des VDMA-Einheitsblattes 24774 und der konkreten Anwendung in Planung und Vergabeprozessen.
Bild: VDMA
Mit der Veröffentlichung reagiert der Fachverband auf die steigenden Anforderungen an die IT‑Sicherheit von Gebäudeautomation in Nichtwohngebäuden. Gebäudeautomationssysteme sind zunehmend vernetzt und damit potenziellen Cyberrisiken ausgesetzt. Die neue Empfehlung schlägt eine Brücke zwischen den Vorgaben des Einheitsblattes und der konkreten Anwendung in Planung‑ und Vergabeprozessen.

Die Empfehlung ist modular aufgebaut. Die Textbausteine können projektspezifisch kombiniert, angepasst und – auf Basis einer individuellen Risikoanalyse – auch verpflichtend formuliert werden. Dadurch erhalten Ausschreibende ein flexibles Werkzeug, um IT‑Sicherheit von Beginn an strukturiert und nachvollziehbar zu verankern.

Konkrete Hilfestellung für IT-Sicherheitsanforderungen

„Mit der Empfehlung geben wir Planern und Bauherren eine konkrete Hilfestellung an die Hand, um IT‑Sicherheitsanforderungen in der Gebäudeautomation klar, einheitlich und praxisnah auszuschreiben“, erläutert Dr. Andreas Wetzel, Vorsitzender des Arbeitskreises IT-Sicherheit der Gebäudeautomation des Fachverbands AMG. Gleichzeitig schafft die Empfehlung Transparenz für Bieter und unterstützt eine vergleichbare Angebotsbewertung Die Empfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine rechtliche Beratung. Sie orientiert sich an etablierten Standards und Regelwerken, unter anderem am VDMA‑Einheitsblatt 24774, dem BSI‑Grundschutz sowie relevanten Normen der Gebäudeautomation.

Die Empfehlung für Ausschreibungstextmodule basierend auf dem VDMA‑Einheitsblatt 24774 steht ab sofort zur Verfügung. Die Empfehlung und das VDMA Einheitsblattes 24774 „IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation“ stehen auf der VDMA-Webseite zur Verfügung.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 09/2018

IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation

Sicher vor Erpressung und Sabotage

Dass das iranische Atomprogramm [1] schlecht abgesichert war, wird wohl niemand behaupten. Das Mullah-Regime rechnete mit Militärschlägen und verlegte seine Uran-Anreicherungsanlagen in streng...

mehr
Ausgabe 7-8/2023

Die Bedeutung der IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation

Cyber-Angriff kann gravierende Folgen haben

Das Thema IT-Security ist nahezu omnipräsent. Je weiter die Digitalisierung in alle Lebensbereiche vordringt, desto häufiger stellt sich die Frage nach den Risiken durch Ausfälle, Datenlecks oder...

mehr
Ausgabe 03/2022 Einheitsblätter neu aufgelegt

VDMA 24020-3 und VDMA 24020-5

Im März 2022 sind die Neuauflagen der beiden VDMA-Einheitsblätter VDMA 24020-3 Betriebliche Anforderungen an Kälteanlagen  Teil 3: Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln der...

mehr
Ausgabe 05/2020

Gebäudeautomation mit System

IT-Sicherheit – eine Frage der Organisation

Der Wunsch nach Abschottung bei Gefahr liegt wohl in der Natur des Menschen. Egal ob in Politik, Wirtschaft oder Technik: Die Versuchung scheint groß, in großräumig vernetzten Strukturen wieder...

mehr
Ausgabe 04/2016 Grundlagen, Fachinformationen und Branchendialoge

tab-Fachforum IT-basierte Gebäudeautomation 2016

Einen umfassenden Überblick zur IT-basierten Gebäudeautomation bot das erste tab-Fachforum im Jahr 2016. Zu den vier Veranstaltungsorten Mannheim, Bonn, Berlin und München kamen rund 400...

mehr