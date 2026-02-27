Campusentwicklung der Helmut-Schmidt-Universität startet

Campusentwicklung der Helmut-Schmidt-Universität startet27.02.2026
Für das umfassende Sanierungs- und Neubauvorhaben der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr wurde mit der Vertragsunterzeichnung aller Bau- und Planungspartner der erste große Meilenstein erreicht.
Vor dem Hintergrund aktueller Debatten über die Stärkung der Bundeswehr kommt dem Projekt „Campus DOK“ eine wichtige Rolle zu.
Bild: HSU - UniBwH
Das Bauprojekt der Campusentwicklung auf der Douaumont-Kaserne „Campus DOK“
Für die Campusentwicklung stellt die Bundeswehr Finanzmittel in Höhe von etwa einer Mill. € zur Verfügung. Damit soll nahezu der gesamte Campus der Douaumont-Kaserne (DOK) in Hamburg-Jenfeld neu entwickelt werden: Auf einem Areal von 205.000 m² werden Neubauten und Bestandssanierungen mit einer Fläche von über 100.000 m², sowie die zugehörige Infrastruktur und Freianlagen realisiert. Das Ziel: ein klimaneutraler, innovativer und moderner Wissenschaftsstandort, der alle derzeit ausgegliederten Fachbereiche der Universität auf dem Campus wieder zusammenführt.
Eine innovative Methode der Zusammenarbeit
Mit der Vertragsunterzeichnung aller Bau- und Planungspartner wurde der erste große Meilenstein erreicht.
Bild: Gelhausen - HSU - UniBwH
Bundesweite Bedeutung des Bauvorhabens
Auf einem Areal von 205.000 m² werden Neubauten und Bestandssanierungen mit einer Fläche von über 100.000 m², sowie die zugehörige Infrastruktur und Freianlagen realisiert.
Bild: HSU - UniBwH
Die Bundesbauabteilung als Bauherrenvertreterin hat folgende Bau- und Planungspartner für das Projekt gewinnen können:
Objektplanung Gebäude:
Heinlewischer Partnerschaft freier Architekten mbB
MO Architekten - Moritz + Krause PartGmbB
Wetzel & von Seht - Beratende Ingenieure Partnerschaft mbB
Erweiterte Objektplanung/ Freianlagen Ingenieurbau:
WES GmbH LandschaftsArchitektur
Glück Landschaftsarchitektur GmbH
BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co.KG
Fachplanung Technische Ausrüstung ELT (elektrische Anlagen):
RMN Ingenieure GmbH
Fachplanung Technische Ausrüstung HLSM (Heizung, Lüftung, Sanitär & Maschinentechnik):
Buro Happold GmbH
Ausführung Abbruch, erweiterter Rohbau und Fassade:
HOCHTIEF Infrastructure GmbH Building Hamburg
Ausführung Ausbau und Laborbau:
Lindner SE
Ausführung Tiefbau, Abbruch, Außen- und Verkehrsanlagen:
WIWA Wilko Wagner GmbH
Ausführung Technische Ausrüstung ELT (elektrische Anlagen):
Rud. Otto Meyer Technik GmbH
Ausführung Technische Ausrüstung HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär):
ENGIE Deutschland GmbH, NL Hamburg