Campusentwicklung der Helmut-Schmidt-Universität startet

Für das umfassende Sanierungs- und Neubauvorhaben der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr wurde mit der Vertragsunterzeichnung aller Bau- und Planungspartner der erste große Meilenstein erreicht.

Vor dem Hintergrund aktueller Debatten über die Stärkung der Bundeswehr kommt dem Projekt „Campus DOK“ eine wichtige Rolle zu.

Das Bauprojekt der Campusentwicklung auf der Douaumont-Kaserne „Campus DOK“

Für die Campusentwicklung stellt die Bundeswehr Finanzmittel in Höhe von etwa einer Mill. € zur Verfügung. Damit soll nahezu der gesamte Campus der Douaumont-Kaserne (DOK) in Hamburg-Jenfeld neu entwickelt werden: Auf einem Areal von 205.000 m² werden Neubauten und Bestandssanierungen mit einer Fläche von über 100.000 m², sowie die zugehörige Infrastruktur und Freianlagen realisiert. Das Ziel: ein klimaneutraler, innovativer und moderner Wissenschaftsstandort, der alle derzeit ausgegliederten Fachbereiche der Universität auf dem Campus wieder zusammenführt.

Eine innovative Methode der Zusammenarbeit

Bundesweite Bedeutung des Bauvorhabens

Die Bundesbauabteilung als Bauherrenvertreterin hat folgende Bau- und Planungspartner für das Projekt gewinnen können:

Objektplanung Gebäude:

Heinlewischer Partnerschaft freier Architekten mbB

MO Architekten - Moritz + Krause PartGmbB

Wetzel & von Seht - Beratende Ingenieure Partnerschaft mbB

Erweiterte Objektplanung/ Freianlagen Ingenieurbau:

WES GmbH LandschaftsArchitektur

Glück Landschaftsarchitektur GmbH

BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co.KG

Fachplanung Technische Ausrüstung ELT (elektrische Anlagen):

RMN Ingenieure GmbH

Fachplanung Technische Ausrüstung HLSM (Heizung, Lüftung, Sanitär & Maschinentechnik):

Buro Happold GmbH

Ausführung Abbruch, erweiterter Rohbau und Fassade:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Building Hamburg

Ausführung Ausbau und Laborbau:

Lindner SE

Ausführung Tiefbau, Abbruch, Außen- und Verkehrsanlagen:

WIWA Wilko Wagner GmbH

Ausführung Technische Ausrüstung ELT (elektrische Anlagen):

Rud. Otto Meyer Technik GmbH

Ausführung Technische Ausrüstung HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär):

ENGIE Deutschland GmbH, NL Hamburg