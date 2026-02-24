Fortbildung rund um die Entwässerungstechnik 2026

Aco Haustechnik lädt Planer, Architekten, Installateure und Betreiber zu praxisnahen Webinaren ein. Im Fokus der TGA Fachwebinare stehen technische Details, normative Vorgaben und anwendungsbezogene Lösungen, die direkt auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten sind. Die Webinare vermitteln fundiertes Fachwissen, um Projekte sicher, effizient und normgerecht umzusetzen. Gemeinsam mit „WirliebenBau“ bietet Aco Haustechnik zusätzliche Themen und Inhalte für die Weiterbildung an. Die TGA-Fachthemen umfassen die folgenden Bereiche: Webinar-Kalender 2026: Entwässerung richtig planen – Webinare von Aco Haustechnik rund um die Entwässerungstechnik.

Fettabscheider: Technische Komponenten und kommunale Vorschriften zur Fettabscheidung stehen im Fokus. Teilnehmer erfahren, wie sie den Einbau von Fettabscheidern optimal planen und welche Lösungen den Betrieb besonders effizient gestalten.

Abwasserhebeanlagen: Die normgerechte Planung und fachgerechte Anwendung von Hebeanlagen zur Abwasserentsorgung, auch bei Rückstaugefahr, wird detailliert betrachtet. Technische Auswahlkriterien und Ansätze zur Vermeidung typischer Planungsfehler ergänzen die Inhalte.

Dachentwässerung: Starkregenereignisse stellen neue Herausforderungen an die Flachdachentwässerung. Die sichere Entwässerung von Flachdächern bei erfordert moderne Entwässerungssysteme. Gleichzeitig wird die Integration nachhaltiger Konzepte für das Regenwassermanagement thematisiert.

Bodenentwässerung: Die Planung, Auswahl und normgerechte Abdichtung von Bodenabläufen werden anhand verschiedener Anwendungsbereiche beleuchtet. Technische und normative Hintergründe unterstützen dabei die Entwicklung passender Systeme.

BuGG-Gründach-Forum 2026

Urbane Lebensräume gestalten: In der WirliebenBau-Fortbildung erhalten Teilnehmer Einblicke in die Planung und Ausführung von Flachdächern und deren Einflüsse.

Termine:

22.09.2026 | Gera

07.10.2026 | Insel Mainau

20.10.2026 | Landshut

03.11.2026 | Bornheim

Info: Vorregistrierung möglich über Tina Voll per .

Triflex Symposium 2026

Neue Regelwerke im Hochbau – Praxisnah erklärt: Auch 2026 bringt zahlreiche Neuerungen für die Planung und Ausführung im Hochbau. Die diesjährigen Symposien beleuchten die aktuellen Regelwerke und deren Auswirkungen auf zentrale Themen wie Abdichtung, Entwässerung, Wärme- und Schallschutz sowie Barrierefreiheit.

Termine:

21.04.2026 | Hotel Berlin

29.04.2026 | Gastwerk Hotel Hamburg

19.05.2026 | Hugenottenhalle Frankfurt / Neu-Isenburg

21.05.2026 | Heinrich Lades Halle, Erlangen

09.09.2026 | Salles de Pologne, Leipzig

15.09.2026 | Stadthalle Hilden

22.09.2026 | Das K - Kultur- und Kongresszentrum, Stuttgart

29.09.2026 | TWZ Minden (Hybrid)

Webinar Dachentwässerung – Von der Planung zur Installation

Es werden Einblicke in Grundlagen und Planung von Dachentwässerungen, Systemauslegung, Unterdruck vs. Freispiegel, Anwendungstechnik sowie Montagehinweise gegeben.

Termin: 06.03.2026 | Online

Webinar Boden- und Badentwässerung – Von der Planung zur Installation

Wie wird die richtige Entwässerungslösung für Bodenflächen in Bad, Küche oder Technikzentrale gewählt? Wo liegen in der Praxis Stolpersteine? In diesem Webinar erläutert Aco Haustechnik die relevanten Vorgaben der DIN EN 1253 sowie die Abdichtungsanforderungen nach DIN 18534 – damit Planungen langlebig sicher sind.

Es wird gezeigt, welche Abläufe, Rinnen und Systemkomponenten in unterschiedlichen Einbausituationen überzeugen, wo typische Fehler entstehen und wie diese vermieden werden können. Mit dem Praxiswissen der Aco-Experten sollen Teilnehmer Boden- und Badentwässerungen technisch einwandfrei, komfortabel und normgerecht planen können.

Termin: 13.03.2026 | Online

Webinar zu Hebeanlagen

Abwasserhebeanlagen – Von der Planung zur Installation: Rechtliche Grundlagen, Planung, Rückstauschutz, Einsatzbereiche, Installation und Montage.

Termin: 20.03.2026 | Online

Webinar Edelstahl in der Gebäudeentwässerung

Edelstahl überzeugt dort, wo hohe Temperaturen, aggressive Medien oder Hygieneanforderungen vorherrschen.

Termin: 17.04.2026 | Online

