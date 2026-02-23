Online-Berechnungstool zur Wirtschaftlichkeit von RLT-Anlagen vorgestellt

Gerade in der kalten Jahreszeit rückt die Qualität der Innenraumluft verstärkt in den Fokus – nicht zuletzt mit Blick auf krankheitsbedingte Ausfälle in Unternehmen. Gesunde Raumluft trägt dazu bei, das Risiko von Atemwegserkrankungen zu verringern. Zudem wirkt sie sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus. Wer die Investition in eine Raumlufttechnische (RLT-)Anlage scheut, sollte Kosten und Nutzen sorgfältig abwägen. Um den wirtschaftlichen Mehrwert gesunder Raumluft greifbar zu machen, stellt der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) auf der Webseite lebensmittel-luft.info unter „Gute Luft / Berechnungstools“ ein Online-Tool zur Verfügung, mit dem sich Kosten für eine RLT-Anlage und für potenziell vermeidbare Ausfälle durch Krankheit gegenüberstellen lassen. Grundlage der Betrachtung ist eine Schätzung der volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit, die die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jährlich veröffentlicht. Eine Analyse dieser Daten im Vergleich zu den Gesamtkosten für eine RLT-Anlage zeigt, dass Investitionen in gute Raumluftqualität auch aus wirtschaftlicher Sicht attraktiv sind.

Gesundheitsschutz als wirtschaftlicher Faktor

Die BAuA-Veröffentlichung „Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2024“ schätzt für verschiedene Wirtschaftszweige Auswirkungen des Krankenstandes auf die Bruttowertschöpfung, bspw. für Finanz- und Versicherungsdienstleister. Für diese Berufsgruppe, die im Wesentlichen an Büroarbeitsplätzen tätig ist, werden 16,5 Krankheitstage pro Jahr angegeben. Laut BAuA entfallen davon 22,8 % auf Atemwegserkrankungen, das entspricht etwa 3,7 Tagen. Pro Tag wurde für den Wirtschaftszweig eine Bruttowertschöpfung von mehr als 380 € ermittelt (s. PDF-Dokument weiter unten). Mehrere Studien kommen zum Ergebnis, dass etwa 20 bis 50 % der Übertragungen von Atemwegserkrankungen durch unzureichende Luftqualität bedingt sind und durch geeignete Lüftungsmaßnahmen vermieden werden könnten. Selbst bei einer vorsichtigen Annahme von 20 % ergibt sich, dass pro Person und Jahr rund 0,75 Krankheitstage vermeidbar sind. Das entspricht einem potenziellen Ausfall an Bruttowertschöpfung von 290 €.

Gute Raumluft verbessert nicht nur die Leistungsfähigkeit, sie trägt auch zur Gesundheit bei.

Vorteile Raumlufttechnischer Anlagen:

RLT-Anlagen können Pollen und Feinstaub aus der Zuluft filtern, bevor diese in den Raum eingebracht werden.

Durch ausreichenden Luftwechsel senken sie den Gehalt an luftgetragenen Krankheitserregern, Schadstoffen und CO₂ in der Raumluft.

Mit einer Luftbefeuchtung stellen RLT-Anlagen auch im Winter die empfohlene Mindest-Raumluftfeuchte von 40 % sicher und unterstützen so die Schutzfunktion der Schleimhäute gegen Krankheitserreger.

Im Sommer können RLT-Anlagen auch an heißen und schwülen Tagen für angenehmes Raumklima am Arbeitsplatz sorgen.

Bedarfsgeregelte Lüftungssysteme mit Energierückgewinnung verringern den Energiebedarf für das Heizen und Kühlen.

Die Analyse verdeutlicht laut FGK, dass RLT-Anlagen auch aus ökonomischer Perspektive attraktiv sind. Die Investition in Raumlufttechnik kann als wirtschaftlicher Beitrag zur Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden betrachtet werden.