Höchste Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen

RLT-Anlagenbetreiber stehen laut VDI in der Verantwortung, hygienische Anforderungen der Raumlufttechnischen Anlagen zu gewährleisten.

Bild: Clipdealer RLT-Anlagenbetreiber stehen laut VDI in der Verantwortung, hygienische Anforderungen der Raumlufttechnischen Anlagen zu gewährleisten. Bild: Clipdealer

Wie genau Betreibende von RLT-Anlagen den Anforderungen gerecht werden können und was es zu beachten gilt, regelt die Richtlinie VDI/ÖFR 6022 Blatt 1.1 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte - Besonderheiten dezentraler RLT-Anlagen/-Geräte (VDI-Lüftungsregeln)“. Sie bewertet die Hygiene von RLT-Anlagen in ihrer Gesamtheit – sowohl während des Einbaus als auch im Betriebszustand. Damit verbunden sind Anforderungen an Geräte und Komponenten, die im Rahmen der Richtlinie konkretisiert werden. Ergänzend liefert sie Hinweise zu Planung, Konstruktion, Betrieb und Prüfung von RLT-Anlagen. Im Fokus dieser Richtlinie stehen dezentrale RLT-Anlagen und -Geräte, die über einen Außenluftanschluss und gegebenenfalls einen Sekundärluftanteil verfügen, und solche ohne Außenluftanschluss mit Sekundärluft. Die aktualisierte Richtlinie gibt auch an, in welchem Turnus technische Inspektionen und Wartungen erfolgen müssen.

Die Richtlinie VDI/ÖFR/SWKI 6022 Blatt 8 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Reinigung von RLT-Anlagen und Luftleitungen“ gilt für die in VDI 6022 Blatt 1, Blatt 1.1 sowie Blatt 6 geforderten Reinigungskonzepte, Reinigungsverfahren und Reinigungsprozesse im Zusammenhang der Reinigung von RLT-Anlagen und Geräten sowie allen Luftleitungen, sowie deren zentrale und dezentrale Komponenten. Bislang deckte die Richtlinienreihe VDI 6022 das Thema Reinigung nicht umfänglich ab. Mit der VDI 6022 Blatt 8 soll diese Lücke nun geschlossen werden. Betreiber einer RLT-Anlage müssen sich nicht nur in puncto Betrieb, sondern auch hinsichtlich der Reinigung exakt an Auflagen und Anforderungen halten. So ist in vielen Fällen ein Reinigungskonzept erforderlich. I. d. R. ist bei RLT-Anlagen die Reinigung gegenüber einer Desinfektion vorzuziehen. Den Einsatz von Desinfektionsmitteln behandelt die Richtlinie deshalb nur am Rande. RLT-Anlagen müssen objektspezifisch geplant, gebaut und gereinigt werden. Die VDI 6022 Blatt 8 liefert laut VDI dafür die notwendigen Vorgaben und Empfehlungen.