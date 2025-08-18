Planung und Umsetzung von Energieverteilungen nach DIN EN 61439

Das Hager Webinar zur DIN EN 61439 findet am 21. August statt.
Bild: Hager
Die Norm DIN EN 61439 definiert die Anforderungen an Planung, Projektierung und Errichtung von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – mit Fokus auf Sicherheit, Funktionalität und Verfügbarkeit. Für Planer bedeutet das: Sie müssen als Vertreter des Auftraggebers die Norm DIN EN 61439-1 sowie die relevanten produktspezifischen Teile in der Ausschreibung benennen. Zudem sind die sogenannten Schnittstellendaten gemäß dem Black-Box-Modell zu spezifizieren. Welche konkreten Auswirkungen diese Norm auf die Planung, den Bau, den Stücknachweis und die CE-Konformität hat – insbesondere für Elektrohandwerker, Schaltanlagenbauer und Planer – erläutert Hager in einem praxisnahen Webinar am 21. August um 17:00 Uhr. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich.
Bild: Hager