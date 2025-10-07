Die Rheinwohnungsbau GmbH (RWB) gestaltet Wohnen jetzt noch nachhaltiger und setzt dabei verstärkt auf Digitalisierung und innovative Partnerschaften. Im Rahmen eines Portfolio-Deals werden alle Heizungskeller im Bestand aufgerüstet und mit einer KI-gestützten Energiemanagement-Software des Berliner Unternehmens Green Fusion ausgestattet. Diese analysiert den Verbrauch und gibt Optimierungsvorschläge. So sinken Energieverbrauch, CO 2 -Kosten, Systemausfälle und Anfahrtskosten für Reparaturen.

RWB-Geschäftsführer Thomas Hummelsbeck (r.) und RWB-Handlungsbevollmächtigter Bauwirtschaft Benjamin Gaidel (l.) freuen sie über den Portfolio-Deal mit Green Fusion-Geschäftsführer Paul Hock (m.).

Bild: Rheinwohnungsbau RWB-Geschäftsführer Thomas Hummelsbeck (r.) und RWB-Handlungsbevollmächtigter Bauwirtschaft Benjamin Gaidel (l.) freuen sie über den Portfolio-Deal mit Green Fusion-Geschäftsführer Paul Hock (m.). Bild: Rheinwohnungsbau 2 -Emissionen eingespart werden soll. Wie hoch die tatsächliche Einsparung ausfällt, hängt von zahlreichen Faktoren wie der baulichen Struktur und dem Nutzerverhalten ab – Klarheit wird die kommende Heizperiode bringen.

Bisher nutzte die RWB eine manuelle, statische Steuerung ihrer Heizungen. Das heißt: einmal eingestellt, taten die Heizungen im Keller ihren Dienst. Mit der neuen Software wird der Heizbetrieb laufend überwacht, analysiert und optimiert – ein entscheidender Schritt in Richtung klimafreundlicher und kosteneffizienter Wohnlösungen. Mit der Einführung der KI-basierten Heizungssteuerung und der Umsetzung innovativer Mieterstrommodelle positioniert sich die Rheinwohnungsbau GmbH als breit aufgestelltes Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit einer ganzheitlichen Klimawende. Das Unternehmen zeigt, wie Digitalisierung und nachhaltige Modernisierung Hand in Hand gehen können, um eine klimafreundliche Zukunft zu gestalten.

Ein Vorzeigeprojekt und zentraler Baustein der Klimastrategie der Rheinwohnungsbau ist die energetische Sanierung eines 60 Jahre alten Quartiers in Duisburg-Ungelsheim. Für rund 51 Mio. € werden dort 800 Wohnungen modernisiert, mit dem Ziel, den CO₂-Ausstoß auf nahezu null zu senken. Das Quartier erhält Photovoltaik-Anlagen, die Strom für Wärmepumpen, Mieterstrom, Allgemeinstrom und E-Ladesäulen liefern. Auch hier übernimmt die Green Fusion-Lösung das komplexe Energiemanagement.

Dass das Ungelsheimer Sanierungsprojekt eine Vorbildfunktion erfüllt, zeigt die Auszeichnung „Klimaquartier NRW“, welche die RWB für das dortige Subquartier „Q8“ im vergangenen Jahr erhielt. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit der Auszeichnung Siedlungen, die Effizienzpotenziale der klimaneutralen Gebäudeenergieversorgung ausschöpfen. Das ausgezeichnete Subquartier setzt exemplarisch für das Gesamtquartier neue Standards bei Energielösungen: Die Wohnungen erreichen nach den Sanierungen den Effizienzhausstandart „BEG 85 EE“. Dank der Kombination aus Photovoltaik und Speichersystemen kann sich das Subquartier weitgehend selbst mit Energie versorgen.