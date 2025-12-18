Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2026 für Risan Rohrsanierung

Durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 unterstreicht Thomas Moriggl, Geschäftsführer der Risan GmbH, dass verantwortungsbewusstes Handeln auch bei der Rohrsanierung kein Fremdwort ist.

Durch die Sanierung werden die Rohre nicht nur gereinigt und von Ablagerungen befreit, sondern durch die Versiegelung auch dauerhaft vor künftigen Ablagerungen und Korrosion bewahrt.

Der Preis zählt Risan zu den nachhaltigsten Produktlösungen Deutschlands. Das Unternehmen war 2023 mit dem „HIPE Award“ ausgezeichnet und für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 und den „Green Product Award 2024“ nominiert. Bewertet wurden nicht allein technologische Ansätze, sondern deren langfristige Effekte über den gesamten Lebenszyklus.