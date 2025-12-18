Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2026 für Risan Rohrsanierung

Durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 unterstreicht Thomas Moriggl, Geschäftsführer der Risan GmbH, dass verantwortungsbewusstes Handeln auch bei der Rohrsanierung kein Fremdwort ist.
Bild: Risan
Bei konventionellen Rohrsanierungen fallen immer hohe Kosten verbunden mit hohem Zeitaufwand und viel Bauschutt an. Mit dem Risan-Verfahren werden die Rohre gereinigt und mit speziellem Kunststoff beschichtet. Sanierungszeiten verkürzen sich deutlich – bei bis zu 50 % geringeren Kosten und bis zu 99 % weniger Bauschutt. Das Risan-Verfahren wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026, der am 5. Dezember im Maritim Hotel in Düsseldorf verliehen wurde, im Bereich Produkte ausgezeichnet. „Bei der Rohrsanierung ist ein Komplettaustausch für viele Eigentümer finanziell und baulich nicht machbar“, erklärt Thomas Moriggl, Geschäftsführer der Risan GmbH. Das prämierte Sanierungsverfahren soll eine schnelle, emissionsarme Lösung ohne Abbrucharbeiten bieten.
Durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 unterstreicht Thomas Moriggl, Geschäftsführer der Risan GmbH, dass verantwortungsbewusstes Handeln auch bei der Rohrsanierung kein Fremdwort ist.
Durch die Sanierung werden die Rohre nicht nur gereinigt und von Ablagerungen befreit, sondern durch die Versiegelung auch dauerhaft vor künftigen Ablagerungen und Korrosion bewahrt.
Das Risan-Verfahren ermöglicht die Sanierung von Trinkwasserleitungen, ohne Wände aufzubrechen. Die Leitungen werden mit einem speziellen Kunststoff beschichtet. Das Verfahren erfüllt laut Unternehmensangaben höchste hygienische Anforderungen, sorgt für langlebigen Korrosionsschutz und senkt die CO₂-Emissionen um mindestens 85 %, den Wasserverbrauch um 87 % sowie das Abfallaufkommen um 99 %. Die Vorbereitungszeit entfällt weitgehend, die Wasserversorgung wird nur ein bis zwei Tage unterbrochen und die Sanierung ist in wenigen Tagen abgeschlossen. Bei Wohnanlagen oder gewerblich genutzten Gebäuden zeigt sich ein Kosteneinsparpotenzial von 50 %.
Der Preis zählt Risan zu den nachhaltigsten Produktlösungen Deutschlands. Das Unternehmen war 2023 mit dem „HIPE Award“ ausgezeichnet und für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 und den „Green Product Award 2024“ nominiert. Bewertet wurden nicht allein technologische Ansätze, sondern deren langfristige Effekte über den gesamten Lebenszyklus.