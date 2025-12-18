Sichere 3D-Gebäudemodellierung

Energieplanung mit IFC-Viewer und BIM-Anbindung

18.12.2025

Das Baukosteninformationszentrum BKI entwickelte das Tool „E-CAD“ zur energetischen Gebäudeplanung in Verbindung mit dem BKI Energieplaner weiter. Mit der neuen Version erstellen Energieberater, Planer und Energieeffizienz-Expert einfach und schnell 3D-Gebäudemodelle. Unter Berücksichtigung GEG-relevanter Aspekte lassen sich in der neuen Version Wohn-, Nichtwohn- und gemischt genutzte Gebäude planen, konstruieren, layouten und als visualisierte 3D-Gebäudemodelle darstellen.

Beispielprojekt Perspektive.
Bild: BKI

Bild: BKI
Bild: BKI
Die aktuelle Version „E-CAD 6“ ermöglicht jetzt neu mit der COM-Schnittstelle einen einfachen Datenabgleich mit dem BKI Energieplaner, was gerade bei komplexen Projekten einen erheblichen Mehrwert bietet. Weitere Neuerungen sind eine überarbeitete Fangfunktion, die Möglichkeit Elemente in 2D-Sichten wie Ansichten und Schnitten zu verändern und ein einfaches Setzen von Konstruktionsebenen.

Zudem können Vorschaufenster außerhalb des Programmfensters positioniert und damit übersichtlich angeordnet werden, etwa um bestimmte Details leichter wiederzufinden. Außerdem ermöglicht die neue Hilfeleiste einen schnellen Zugriff auf alle Programmhilfen. Der Datenexport in den BKI Energieplaner über eine XML-Schnittstelle liefert alle Zonen sowie Bauteile und Fenster mit den zugehörigen Flächen zur Berechnung der Transmissionswärme-verluste in einem Schritt.

Beispielprojekt GEG-Zonierungsmodell.
Bild: BKI

Bild: BKI
Bild: BKI
Nachträgliche Änderungen am Gebäudemodell können über einen erneuten Datentransfer in die GEG-Software problemlos aktualisiert werden. Für eine kurze Einarbeitungszeit sorgen eine ausführliche Programmhilfe sowie Webinar-Aufzeichnungen als Video-Tutorials. Die neue CAD-Software zur Energieplanung nach GEG kann ab sofort beim BKI für 4 Wochen kostenlos zur Ansicht mit Rückgabegarantie bestellt werden.

Weitere Informationen und Bestellung unter dem Link.

BKI Baukosteninformationszentrum 70372 Stuttgart

