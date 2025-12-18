Energieplanung mit IFC-Viewer und BIM-Anbindung

Das Baukosteninformationszentrum BKI entwickelte das Tool „E-CAD“ zur energetischen Gebäudeplanung in Verbindung mit dem BKI Energieplaner weiter. Mit der neuen Version erstellen Energieberater, Planer und Energieeffizienz-Expert einfach und schnell 3D-Gebäudemodelle. Unter Berücksichtigung GEG-relevanter Aspekte lassen sich in der neuen Version Wohn-, Nichtwohn- und gemischt genutzte Gebäude planen, konstruieren, layouten und als visualisierte 3D-Gebäudemodelle darstellen.

Beispielprojekt Perspektive.

Bild: BKI Beispielprojekt Perspektive. Bild: BKI

Zudem können Vorschaufenster außerhalb des Programmfensters positioniert und damit übersichtlich angeordnet werden, etwa um bestimmte Details leichter wiederzufinden. Außerdem ermöglicht die neue Hilfeleiste einen schnellen Zugriff auf alle Programmhilfen. Der Datenexport in den BKI Energieplaner über eine XML-Schnittstelle liefert alle Zonen sowie Bauteile und Fenster mit den zugehörigen Flächen zur Berechnung der Transmissionswärme-verluste in einem Schritt.

Beispielprojekt GEG-Zonierungsmodell.

Bild: BKI Beispielprojekt GEG-Zonierungsmodell. Bild: BKI

Weitere Informationen und Bestellung unter dem Link.