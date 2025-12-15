Digitales Qualitätsmanagement für Gebäude effizient nutzen

„Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement“, 2. Auflage.

Bild: VDE Verlag „Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement", 2. Auflage.

Die überarbeitete 2. Auflage zeigt, warum Technisches Monitoring (TMon) und Inbetriebnahmemanagement (IBM) heute unverzichtbar sind: Trotz hoher technischer Leistungsfähigkeit erreichen viele Gebäude in der Praxis nicht die prognostizierte Energieeffizienz, CO₂-Reduktion oder das gewünschte Raumklima. Die Neuauflage erläutert deshalb sowohl die aktuellen Entwicklungen im Gebäudebereich als auch zentrale Grundlagen des Qualitätsmanagements – fundiert, verständlich und mit hoher Praxisrelevanz. Das Werk behandelt u. a.:

Herangehensweise und Methoden im Qualitätsmanagement

Technisches Monitoring bei Bestandsgebäuden

Prüfmethoden mit unterschiedlichen Modellen

Verschiedenste Projektbeispiele

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Leistungsbild Technisches Monitoring nach AMEV-Empfehlung 178, das mithilfe von Beispielen genauer erläutert wird. Zudem wird das neue Leistungsbilds zum Technischen Inbetriebnahmemanagement als Werkleistung sowie des Inbetriebnahmemonitorings als Qualitätssicherung beschrieben.