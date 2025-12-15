Neuauflage: „Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement“

Digitales Qualitätsmanagement für Gebäude effizient nutzen

15.12.2025

„Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement“, 2. Auflage.
Bild: VDE Verlag

„Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement“, 2. Auflage.
Bild: VDE Verlag
Moderne Gebäudetechnik wird immer komplexer – und damit steigt der Bedarf an sauberem Qualitätsmanagement. Das Fachbuch „Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement“ bietet eine klare, praxisnahe Orientierung, wie Bauherren, Planer und Betreiber die Performance ihrer Gebäude nachhaltig sichern und gesetzliche Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Die überarbeitete 2. Auflage zeigt, warum Technisches Monitoring (TMon) und Inbetriebnahmemanagement (IBM) heute unverzichtbar sind: Trotz hoher technischer Leistungsfähigkeit erreichen viele Gebäude in der Praxis nicht die prognostizierte Energieeffizienz, CO₂-Reduktion oder das gewünschte Raumklima. Die Neuauflage erläutert deshalb sowohl die aktuellen Entwicklungen im Gebäudebereich als auch zentrale Grundlagen des Qualitätsmanagements – fundiert, verständlich und mit hoher Praxisrelevanz. Das Werk behandelt u. a.:

  • Herangehensweise und Methoden im Qualitätsmanagement
  • Technisches Monitoring bei Bestandsgebäuden
  • Prüfmethoden mit unterschiedlichen Modellen
  • Verschiedenste Projektbeispiele

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Leistungsbild Technisches Monitoring nach AMEV-Empfehlung 178, das mithilfe von Beispielen genauer erläutert wird. Zudem wird das neue Leistungsbilds zum Technischen Inbetriebnahmemanagement als Werkleistung sowie des Inbetriebnahmemonitorings als Qualitätssicherung beschrieben.

Bibliographische Angaben

Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemanagement
Autor: Stefan Plesser
Herausgeber: VDE Verlag
2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2026, 168 Seiten
Buch: 59,00 €
E-Book: 59,00 €
Beides (Buch & E-Book): 82,60 €
ISBN: 978-3-8007-6303-0 | 978-3-8007-6304-7 (E-Book)

Hier geht es zur Buchvorstellung auf der Webseite des VDE Verlags.

