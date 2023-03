Bild: Qualitätsverbund Planer am Bau Bild: Qualitätsverbund Planer am Bau Qualitätsverbund Planer am Bau gemeinsam mit dem TÜV Rheinland 2023 den „Qualitätspreis Planer am Bau“ aus. Ausgezeichnet werden Architektur- oder Ingenieurbüros, die ein besonders gut funktionierendes und innovatives Qualitätsmanagement nachweisen.

Die Qualitätsmanagementsysteme der Planungsbüros werden anhand von verschiedenen Kriterien in fünf Kategorien bewertet: Qualitätsmanagement (allgemein), Innovations-, Kundenzufriedenheits-, Verbesserungs- und Wissens-management. Abgefragt werden u. a. Themen wie: Wie werden die Ziele des Büros „von oben nach unten“ gelebt? Wie wird sichergestellt, dass Kunden einen größtmöglichen Nutzen erhalten? Wie verbessert sich das Büro kontinuierlich? Wie gewährleistet das Büro eine systematische und zweckmäßige Fort- und Weiterbildung? Wie wird Wissen übergeben, wenn z. B. Mitarbeiter ausscheiden?

Den Teilnahmeantrag mit Bearbeitungshinweisen können sich die Architektur- und Ingenieurbüros auf der Website des Verbundes herunterladen. Anmeldeschluss ist der 17. September 2023. Der Preis wird am 16. November 2023 in den Räumen des TÜV Rheinland in Köln übergeben.