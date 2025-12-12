EU-Trilog einigt sich auf Details des EU-Klimaziels für 2040

Die Verhandlungen zwischen dem Rat der EU-Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament zu einem neuen EU-Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität sind erfolgreich abgeschlossen worden. Die EU-UmweltministerInnen hatten sich bereits Anfang November auf ein neues Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität geeinigt. Bis 2040 sollen die Emissionen um 90 % gegenüber 1990 sinken. Nun haben sich Rat und Europäisches Parlament zusammen mit der EU-Kommission über die letzten Punkte geeinigt. Die wesentliche Änderung zur Ratsposition ist, dass die Anforderungen an die Qualität der internationalen Zertifikate weiter erhöht werden.



Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer

Einigung tritt voraussichtlich Anfang 2026 in Kraft

Das Europäische Klimagesetz sieht bereits ein Zwischenziel für 2030 über eine Emissionsminderung von 55 % gegenüber 1990 vor. Hier ist die EU bei der Umsetzung laut Bundesumweltministerium bereits auf gutem Weg. Nun folgt ein zweites Zwischenziel für 2040, womit die Etappen bis zur vollständigen Klimaneutralität der EU im Jahr 2050 gesetzlich klar definiert sind. Um die Minderung von 90 % bis 2040 zu erreichen, soll es als zusätzliche Option die Möglichkeit geben, maximal fünf Prozentpunkte der Emissionsminderung über hochwertige, internationale Zertifikate anrechnen zu lassen – auf Grundlage des Artikels 6 des Pariser Abkommens, zu dem es seit 2024 handhabbare internationale Regeln gibt.

Weiterer Prozess: Die Einigung im Trilog muss nun noch formal vom Europäischen Parlament und vom Rat bestätigt und anschließend im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Die Änderungen treten am 20. Tag nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Dies wird voraussichtlich Anfang 2026 der Fall sein.

Im Rahmen des Trilogs wurde auch bestätigt, die Einführung des EU-Emissionshandelssystems für Gebäude, den Straßenverkehr und kleine Industriezweige (EHS2) um ein Jahr von 2027 auf 2028 zu verschieben. In Deutschland gilt bereits seit 2021 der Nationale Emissionshandel für Kraftstoffe im Verkehr und Brennstoffe in Gebäuden (nEHS).