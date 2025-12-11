BTGA-Herbstgutachten 2025: Schwieriges Jahr für den Neubau – Markterholung erst in 2027

Der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. hat am 11. Dezember 2025 die Ergebnisse seines Herbstgutachtens 2025 „Marktausblick Nichtwohnbau Deutschland“ vorgestellt. Die Prognosen für den Nichtwohnbau und den großvolumigen Wohnungsbau deuten darauf hin, dass 2025 das schwierigste Jahr der aktuellen Neubaukrise für die Unternehmen der TGA sein wird. Der Neubau in den Segmenten „großvolumiger Wohnungsbau“ und „Nichtwohnbau“ wird voraussichtlich erst 2027 wieder an Fahrt aufnehmen. Für das Jahr 2026 erwarten jedoch viele TGA-Fachbetriebe eine leicht positive Entwicklung der Auftragslage. Das dürfte vor allem auf den Rückgang der stornierten Aufträge und eine optimistischere Einschätzung der Planungssicherheit zurückzuführen sein.

Das Herbstgutachten 2025 „Marktausblick Nichtwohnbau Deutschland“ ist hier verfügbar.

Bild: BTGA Das Herbstgutachten 2025 „Marktausblick Nichtwohnbau Deutschland“ ist hier verfügbar. Bild: BTGA

In Bereich der energetischen Sanierung gewinnt das serielle Sanieren zunehmend an Bedeutung: Die Anzahl entsprechender Projekte wird bis 2030 erheblich steigen – von rund 600 Wohneinheiten im Jahr 2025 auf ein Vielfaches des aktuellen Niveaus. Auch im Nichtwohnbau wurden bereits erste serielle Sanierungsprojekte erfolgreich umgesetzt. Besonders bei Großprojekten und Quartierssanierungen ergeben sich für die TGA-Fachbetriebe relevante Potenziale.

Das Herbstgutachten 2025 „Marktausblick Nichtwohnbau Deutschland“ ist hier verfügbar.