Telenot erweitert seine Geschäftsführung

Telenot, Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik mit Sitz in Aalen, geht den nächsten Schritt in Richtung Generationenwechsel an der Spitze: Die beiden Geschäftsleiter Anja Wunderle und Dr. Timo Stock wurden zum 1. November 2025 in die Geschäftsführung berufen und ergänzen dort die Riege um die Brüder Klaus und Peter Wunderle. Stock und Wunderle gehören bereits seit 2022 zur Leitungsebene des Unternehmens und haben dabei gemeinsam mit den Söhnen des Unternehmensgründers Helmut Wunderle die Strukturen für eine Nachfolgeregelung eingeleitet. Das Tandem ist daher nicht nur in der Geschäftsführung bei Telenot Electronic GmbH, sondern nimmt die gleiche Funktion für die übergeordnete Telenot Unternehmensgruppe GmbH ein.

Wunderle und Stock, die bereits in den vergangenen Jahren die Leitung der operativen Geschäftsprozesse erfolgreich übernommen haben, sollen das Wachstum von Telenot weiter vorantreiben. Gemeinsam arbeiten beide daran, Strukturen zu schaffen, die effiziente Prozessabläufe ermöglichen, und entwickeln die Unternehmenskultur mit dem Fokus auf wirksame Führung weiter.