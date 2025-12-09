Weichenstellung für die Zukunft der Unternehmensgruppe

Telenot erweitert seine Geschäftsführung

09.12.2025

Telenot, Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik mit Sitz in Aalen, geht den nächsten Schritt in Richtung Generationenwechsel an der Spitze: Die beiden Geschäftsleiter Anja Wunderle und Dr. Timo Stock wurden zum 1. November 2025 in die Geschäftsführung berufen und ergänzen dort die Riege um die Brüder Klaus und Peter Wunderle. Stock und Wunderle gehören bereits seit 2022 zur Leitungsebene des Unternehmens und haben dabei gemeinsam mit den Söhnen des Unternehmensgründers Helmut Wunderle die Strukturen für eine Nachfolgeregelung eingeleitet. Das Tandem ist daher nicht nur in der Geschäftsführung bei Telenot Electronic GmbH, sondern nimmt die gleiche Funktion für die übergeordnete Telenot Unternehmensgruppe GmbH ein.

Anja Wunderle und Dr. Timo Stock wurden jetzt in die Geschäftsführung der Telenot Unternehmensgruppe sowie der Telenot Electronic berufen.
Bild: Telenot

Anja Wunderle und Dr. Timo Stock wurden jetzt in die Geschäftsführung der Telenot Unternehmensgruppe sowie der Telenot Electronic berufen.
Bild: Telenot
Auch künftig wird der Name Telenot weiter eng mit dem der Familie Wunderle verbunden bleiben. Anja Wunderle, Tochter von Klaus Wunderle, ist bereits seit Abschluss ihres Studiums des Internationalen Technischen Vertriebs im Jahr 2012 fest im Unternehmen und seit 2017 Teil der erweiterten Geschäftsführung. Der Name Stock ist ebenfalls seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Geschichte von Telenot: Der Vater von Dr. Timo Stock arbeitet bereits seit 45 Jahren als Entwickler im Unternehmen. Dr. Timo Stock war vor seinem Eintritt bei Telenot in leitender Funktion bei einem weltweit führenden Maschinenbauunternehmen tätig.

Wunderle und Stock, die bereits in den vergangenen Jahren die Leitung der operativen Geschäftsprozesse erfolgreich übernommen haben, sollen das Wachstum von Telenot weiter vorantreiben. Gemeinsam arbeiten beide daran, Strukturen zu schaffen, die effiziente Prozessabläufe ermöglichen, und entwickeln die Unternehmenskultur mit dem Fokus auf wirksame Führung weiter.

Thematisch passende Artikel:

Wechsel in der Emco-Geschäftsführung

Christian Gnaß wird zum 31. Dezember 2025 seine Funktion als CEO der Emco Group niederlegen und in den Ruhestand treten. Mit seinem Ausscheiden endet eine mehr als 17-jährige Tätigkeit in der...

mehr