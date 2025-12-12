Fortbildung zu elektronischen Sicherheitslösungen

Telenot erweitert Schulungsprogramm 2026

Um Fachkräften wie u. a. TGA-Ingenieuren und Planern aus der elektronischen Sicherheitsbranche und aus baunahen Gewerken ein Höchstmaß an Fachwissen zu vermitteln, hat Telenot sein Schulungsprogramm für das Jahr 2026 nochmals erweitert und um neue Kurse zum aktuellen Produktportfolio ergänzt. Das Angebot umfasst mittlerweile über weit über 300 Seminare, Kurse und Webinare zu technischen und normativen Aspekten der Einbruch-, Brandmelde- und Übertragungstechnik sowie der Zutrittskontrolle. Teilnehmende können – je nach individuellem Bedarf – das für sie passende Schulungsmodul wählen. Weit mehr als 300 Seminare, Kurse und Webinare bietet Telenot 2026 in seinem Schulungsprogramm an.
Das Programm umfasst nebst Grundlagen- und Aufbaukursen zu Schutzzielen, Richtlinien und dem Aufbau elektronischer Sicherheitslösungen auch produktbezogene Schulungen zu aktuellen und neuen Telenot-Produkten sowie Systemkurse und Fachseminare. Dort können sich technische Mitarbeitende von Fachbetrieben zur „Verantwortlichen Fachkraft für Einbruchmeldeanlagen“ oder „Brandmeldeanlagen“ qualifizieren.

Die Präsenzveranstaltungen finden an über 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, um möglichst kurze Anfahrtswege und -zeiten für die Teilnehmer zu gewährleisten. Alle aktuellen Schulungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

