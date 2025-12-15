Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) finanziert ein Pilotprogramm für mehr Schallschutz bei Musikclubs und Festivals. Insgesamt stehen 3 Mio. € u. a. für geräuschdämmende Maßnahmen, Active-Noise-Cancelling und Schallschutzgutachten zur Verfügung, um das Zusammenleben zu verbessern und von der Schließung bedrohten Institutionen zu helfen.

Mit dem Modellprojekt für zukunftsfähige Livemusikorte werden ausgewählte Spielstätten und Festivals bundesweit bei der Umsetzung wirksamer Schallschutzmaßnahmen unterstützt.

Wir zeigen mit neuen, innovativen Ansätzen, dass genau dieses Miteinander möglich ist: Dass Musikorte bestehen bleiben können, ohne dass Anwohnerinnen und Anwohner darunter leiden und dass lebenswerte, nachverdichtete Quartiere trotzdem weiter wachsen können. Deshalb haben wir ein Pilotprogramm auf den Weg gebracht, das ausgewählte Musikclubs und Festivals unterstützt, die ohne besseren Schallschutz vor dem Aus stehen. So stärken wir nicht nur die Kultur, sondern auch das Vertrauen, dass gemeinsames Leben in der Stadt gelingt, wenn man mutig neue Wege geht“, so Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik, betont: „Musikclubs und Festivals sind lebendige Orte, an denen Gemeinschaft entsteht und Kultur erfahrbar wird. Doch ohne wirksamen Schallschutz stehen viele von ihnen auf dem Spiel. Mit dieser Förderung setzen wir ein Zeichen dafür, dass wir diese Räume erhalten und ihre Zukunft sichern wollen.“

Das Modellprojekt richtet sich an Spielstätten und Festivals, die aufgrund von Lärmbeschwerden von der Schließung bedroht sind. Sie sollen durch das Bundesschallschutzprogramm unterstützt und zukunftssicher aufgestellt werden. Die fachliche Umsetzung und Begleitung erfolgt dabei durch die Initiative Musik in Zusammenarbeit mit der LiveMusikKommission. Für die Vorauswahl wird die Expertise von Verbänden und Netzwerken der Livemusikbranche herangezogen. Anschließend empfiehlt eine überwiegend fachlich besetzte Jury aus dieser Vorauswahl, welche Projekte gefördert werden sollten.

Weitere Informationen zum Modellprojekt „Bundesschallschutzprogramm“ finden Sie hier.