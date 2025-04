Weitere 300 Mio. € für „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN)

Bedarf an zinsverbilligten Krediten bleibe hoch

Der Bund stellt weitere 300 Millionen Euro für das Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN) zur Verfügung. Seit Förderstart am 1. März 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden Förderzusagen in Höhe von rund 7,6 Mrd. € erteilt. Nach Informationen des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) wurden 47.734 Wohneinheiten gefördert und Gesamtinvestitionen von über 17 Mrd. € angestoßen. Im vergangenen Jahr wurden für das Programm KFN Förderzusagen in Höhe von rund 6,9 Mrd. € erteilt. Insgesamt haben Investitionen von 18,4 Mrd. € zur Förderung von 47.247 Wohneinheiten beigetragen.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, erklärt: „Es freut mich, dass unser Programm ‚Klimafreundlicher Neubau‘ weiterhin so gut am Markt angenommen wird. Wir konnten damit seit dem Start des Programms Anfang 2023 knapp 100.000 neue Wohnungen fördern, die dringend gebraucht werden. Der Bedarf an zinsverbilligten Krediten bleibt hoch. Wichtig ist, dass die Förderung verlässlich und stabil weiterläuft.“