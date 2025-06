Kabinett beschließt Rekordinvestitionen: Etat des Bundesbauministeriums weiter auf Wachstumskurs

Am heutigen Dienstag hat das Bundeskabinett den zweiten Regierungsentwurf des Haushalts 2025, die Eckwerte des Haushalts 2026 sowie die Finanzplanung bis 2029 beschlossen. Der Etat des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) steigt dabei von 6,7 Mrd. € in 2024 auf 7,4 Mrd. € in 2025 und auf 7,6 Mrd. € in 2026. In 2025 haben die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre ein Finanzvolumen von rund 12 Mrd. €.

Mit dem „Investitions-Turbo“ werden Rekordmittel u. a. für den sozialen Wohnungsbau freigegeben.

Bild: Clipdealer Mit dem „Investitions-Turbo“ werden Rekordmittel u. a. für den sozialen Wohnungsbau freigegeben. Bild: Clipdealer

11 Mrd. € aus Sondervermögen für Wohnungsbau vorgesehen

Seit der Revitalisierung des sozialen Wohnungsbaus im Jahr 2022 kommt so eine Summe von 31,15 Mrd. € zusammen – in der Geschichte des sozialen Wohnungsbaus laut BMWSB beispiellos. Im Klima- und Transformationsfonds sowie im neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sind zudem weitere Programmmittel für das Bundesbauministerium vorgesehen. Insgesamt sind aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität über 11 Mrd. € für den Wohnungsbau vorgesehen. Bis 2029 investiert der Bund damit massiv in den Bereich Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. „Gutes Wohnen braucht auch ein lebenswertes Wohnumfeld, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Bis 2029 verdoppeln wir daher die jährlichen Mittel für die Städtebauförderung schrittweise auf 1,58 Mrd. €. Damit ist der Haushalt des Bauministeriums einer der zentralen Investitions- und Zukunftshaushalte des Bundes“, ergänzt Hubertz.

Die wichtigsten Investitionen des BMWSB auf einen Blick:

Der soziale Wohnungsbau wird schrittweise deutlich erhöht. Für 2025 stehen Programmmittel von 3,5 Mrd. € bereit. Für 2026 sind 4 Mrd. € vorgesehen, für 2027 5 Mrd. € und für 2028 und 2029 jeweils 5,5 Mrd. €. Darin enthalten sind auch eine Verdopplung der Mittel für das Programm Junges Wohnen.

Die Programmmittel für die Neubauprogramme „Klimafreundlicher Neubau“ (2025 und 2026 jeweils 1,1 Mrd. €), „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment“ (2025 und 2026 jeweils 650 Mio. €) und „Wohneigentumsförderung für Familien“ (2025 und 2026 jeweils 250 Mio. €) sollen im neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität ausgebracht werden.

Ebenfalls im neuen Sondervermögen vorgesehen sind Programmmittel für die Sanierungsprogramme „Jung kauft Alt“ (2025 und 2026 jeweils 350 Mio. €) und „Gewerbe zu Wohnen“ (geplant unterjähriger Start 2025 mit 60 Mio. € und 2026 mit 360 Mio. €).

Hinweis: Sämtliche im neuen „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ ausgebrachten Programme werden wir perspektivisch zu zwei Themenbereichen „Neubau“ und „Sanierung“ zusammenführen.