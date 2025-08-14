HögforsGST übernimmt Oventrop Energy & Network

Die Oventrop Gruppe und die finnische HögforsGST gehen eine strategische Partnerschaft im Bereich Wärmenetze ein. HögforsGST, der führende Anbieter von smarten Energieanwendungen in Nordeuropa, hat 100 % der bisherigen Oventrop Tochtergesellschaft Oventrop Energy & Network (vormals Kring) übernommen. Im Gegenzug wird die Oventrop Gruppe Anteilseigner von HögforsGST. Der Standort der Oventrop Energy & Network im nordhessischen Haiger bleibt bestehen.

„Beide Unternehmen versprechen sich von der strategischen Partnerschaft Synergien und gemeinsames internationales Wachstum im Segment Wärmenetze. Die HögforsGST ist ebenso wie Oventrop Energy & Network ein ausgewiesener Experte für intelligente und effiziente Heiz- und Kühllösungen. Während HögforsGST seinen unternehmerischen Schwerpunkt bislang in Nordeuropa hat, agiert die Oventrop Energy & Network vor allem in Deutschland und den angrenzenden Nachbarstaaten“, sagt Michael Scheller, Mitglied der Oventrop Geschäftsleitung.

Durch die Übernahme von Oventrop Energy & Network wird das finnische Unternehmen seine Präsenz in den europäischen Kernmärkten nach eigenen Angaben stärken. Der bekannte Markenname Oventrop Energy & Network bleibt auch nach der Übernahme bestehen und soll den Zugang in die mitteleuropäischen Kernmärkte erleichtern.

Besiegelten die Zusammenarbeit am Standort der Oventrop Energy & Network in Haiger (v. l.): Adel Hattab (CEO HögforsGST), Laura Peters (Oventrop), Michael Scheller (CCO Oventrop) und Rainer Klöckner (Geschäftsführer Oventrop Energy & Network).

Verstärktes Engagement im Bereich Wärmenetze

Oventrop hatte im Jahr 2019 die Mehrheitsanteile der Oventrop Energy & Network, damals noch Kring, übernommen. In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen gemeinsam an Lösungen für Nah- und Fernwärmenetze gearbeitet und damit in eine Zukunftstechnologie im Bereich der nachhaltigen Wärmeversorgung investiert. Mit der strategischen Partnerschaft mit der HögforsGST verstärkt die Oventrop Gruppe nun ihr Engagement im Bereich Wärmenetze.

„Ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie ist die Expansion in die mitteleuropäischen Märkte durch Übernahmen. Die Übernahme von Oventrop Energy & Network ist ein wichtiger erster Schritt, und wir sind kontinuierlich auf der Suche nach neuen Übernahmemöglichkeiten. Wir freuen uns sehr darauf, die innovativen Fähigkeiten von HögforsGST mit dem erfahrenen Team in Haiger zu kombinieren. Darüber hinaus eröffnet die Partnerschaft mit der Oventrop Gruppe beiden Unternehmen spannende Möglichkeiten im Markt“, sagt Adel Hattab, CEO von HögforsGST.

Umgekehrt wird die Oventrop Gruppe Komponenten an die HögforsGST liefern und bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen. „Beide Partner bringen so ihre jeweiligen Kernkompetenzen in die strategische Partnerschaft mit ein und stärken sich gegenseitig. Mit den bislang sehr unterschiedlichen Vertriebsregionen ergänzen sich beide Partner zudem perfekt und können so künftig in weiten Teilen Europas überzeugende und effiziente Lösungen für Wärmenetze anbieten. Dadurch schaffen wir echte Mehrwerte für beide Unternehmen“, so Michael Scheller, Mitglied der Oventrop Geschäftsleitung.