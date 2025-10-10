Richtlinien komprimiert und übersichtlicher gestaltet

VdS 2100-41 für Sprinkler erweitert und gebündelt

10.10.2025

Auf Kundenwunsch komprimiert und übersichtlicher gestaltet, dazu ergänzende Prüfungen für jederzeit optimale Sicherheit: die neuen VdS-Richtlinien für Sprinklerköpfe.
Bild: VdS

Auf Kundenwunsch komprimiert und übersichtlicher gestaltet, dazu ergänzende Prüfungen für jederzeit optimale Sicherheit: die neuen VdS-Richtlinien für Sprinklerköpfe.
Bild: VdS
Verlässlich funktionierende Sprinklerköpfe dämmen zerstörerische Feuer direkt in ihrer Entstehung ein. VdS hat jetzt seine Anforderungen für die praxisnahe Entwicklung dieser wichtigen Komponenten aktualisiert und in den Richtlinien VdS 2100-41 gebündelt.

„Unsere Kunden wünschen Kompaktheit, Übersichtlichkeit und klar definierte Anforderungen“, sagt Frank Bzdega, Leiter der VdS-Laboratorien für Wasserlöschanlagen. „Deswegen führen wir in den neuen Richtlinien viele bisherige VdS-Einzelregelwerke für diverse Sondersprinkler sowie die EN 12259-1 zusammen. Neu sind zudem Prüfungen zum Anziehdrehmoment, da das bei aktuellen Entwicklungen oft dünnere Gewindematerial in der Praxis bereits zu einigen Abrissen geführt hat. Dieses Risiko schließen wir mit nach der neuen Publikation geprüften Sprinklern aus.“

Das übersichtliche Kompendium VdS 2100-41, „Sprinkler, Anforderungen und Prüfmethoden“, erhalten Sie zum kostenfreien Download auf der Webseite des VdS – mit präzisen Vorgaben zu Funktion, Festigkeit, Vibrationsbeständigkeit, uvm.

Thematisch passende Artikel:

Erstmals VdS-Unterstützung für sichere Sprinkler-Diesel

Qualitätsgeprüfte Wasserlöschanlagen garantieren die im Brandfall entscheidende Soforthilfe. Ein wichtiger Bestandteil der lebensrettenden Systeme sind Motoren für Pumpen, die auch bei...

mehr

Brandschutztechnischen Anforderungen an IT-Räume und Rechenzentren

Angesichts bislang unvollständiger und veralteter Vorgaben ist das Regelwerk VdS 6003 : 2025-06 (01) Brandschutztechnische Anforderungen an IT-Räume und Rechenzentren zum Zweck einer...

mehr

VdS-BrandSchutzTage 2025 mit neuer Sonderfläche und breitem Fachangebot

Am 3. und 4. Dezember 2025 bringen die VdS-BrandSchutzTage Interessierte aus dem In- und Ausland nach Köln, um aktuelle Trends und Erkenntnisse zu entdecken, zu diskutieren und sich auszutauschen....

mehr