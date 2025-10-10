Auf Kundenwunsch komprimiert und übersichtlicher gestaltet, dazu ergänzende Prüfungen für jederzeit optimale Sicherheit: die neuen VdS-Richtlinien für Sprinklerköpfe.

Bild: VdS Auf Kundenwunsch komprimiert und übersichtlicher gestaltet, dazu ergänzende Prüfungen für jederzeit optimale Sicherheit: die neuen VdS-Richtlinien für Sprinklerköpfe. Bild: VdS

„Unsere Kunden wünschen Kompaktheit, Übersichtlichkeit und klar definierte Anforderungen“, sagt Frank Bzdega, Leiter der VdS-Laboratorien für Wasserlöschanlagen. „Deswegen führen wir in den neuen Richtlinien viele bisherige VdS-Einzelregelwerke für diverse Sondersprinkler sowie die EN 12259-1 zusammen. Neu sind zudem Prüfungen zum Anziehdrehmoment, da das bei aktuellen Entwicklungen oft dünnere Gewindematerial in der Praxis bereits zu einigen Abrissen geführt hat. Dieses Risiko schließen wir mit nach der neuen Publikation geprüften Sprinklern aus.“

Das übersichtliche Kompendium VdS 2100-41, „Sprinkler, Anforderungen und Prüfmethoden“, erhalten Sie zum kostenfreien Download auf der Webseite des VdS – mit präzisen Vorgaben zu Funktion, Festigkeit, Vibrationsbeständigkeit, uvm.