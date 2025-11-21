Schlechte Noten für Netzbetreiber – Bundestag soll EnWG nachbessern

Der Zugang zum Stromnetz muss für Betreiber von Solarparks und Großspeichern dringend vereinfacht, vereinheitlicht und stärker digitalisiert werden. Dies ist die Kernaussage einer Branchenumfrage des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter Projektierern. In der aktuellen Umfrage stellen die Solarunternehmen den Netzbetreibern teilweise verheerende Noten aus. Sie kritisieren die schlechte Kommunikation mit vielen der über 800 Netzbetreiber und eine schleppende Bearbeitung von Netzanschlussbegehren. Vor diesem Hintergrund appelliert der BSW-Solar an die Mitglieder des Deutschen Bundestages, die ins Parlament eingebrachte Energierechtsnovelle für überfällige Nachbesserungen zu nutzen. Andernfalls werde der Netzzugang zunehmend zum „Bremsklotz der Energiewende“.

Bei Netzanschlussanfragen für Stand-alone-Großbatteriespeicher sind es im Durchschnitt der Befragten sogar acht von zehn (79 %) der geplanten Großbatteriespeicherprojekte. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass fast 3 von 4 Befragten (72 %) der 75 an der Umfrage teilnehmenden Planer, Projektierer und Installateure die Kommunikation im Verlauf des Netzanschlussbegehrens mit den Schulnoten 5 oder 6 bewerten.

Bei der Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen sehen die Umfrage-Teilnehmer als größte Hindernisse in der Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern eine fehlende Transparenz über Netzkapazitäten, gefolgt von der Nicht-Einhaltung zeitlicher Fristen für Auskünfte seitens der Netzbetreiber sowie unzureichenden Personalkapazitäten bei den Netzbetreibern. Das Ergebnis seien langwierige Verzögerungen: Im Schnitt dauere es knapp 4 Monate von der Stellung des Netzanschlussbegehrens bis zur Zuweisung eines Netzanschlusspunkts – in Extremfällen könne dies auch mehrere Jahre dauern.

Der BSW-Solar appelliert deshalb an die Mitglieder des Bundestages, im Rahmen der aktuellen Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes:

die Netztransparenz durch Einführung unverbindlicher Netzanschlussauskünfte zu erhöhen. Dies würde es Projektierern ermöglichen, sich vor dem Stellen eines Netzanschlussbegehrens zu informieren und somit gezieltere Anschlussbegehren stellen zu können;

verbindliche Reservierungsmöglichkeiten für Netzkapazitäten zu schaffen, welche in angemessener Form den Projektfortschritt berücksichtigen, um zum einen die Planungs- und Investitionssicherheit für Projektierer zu verbessern, zum anderen die Blockade durch ungenutzte Zusagen zu vermeiden;

die Digitalisierung von Netzanschlussbegehren vorzuschreiben;

die Fristen im Netzanschlussprozess universell zu gestalten und bei Nicht-Einhaltung zu sanktionieren sowie

ein Recht auf „Überbauung“ von Netzanschlusspunkten für den Anschlussbegehrenden gegenüber dem Netzbetreiber einzuführen, um limitierte Netze mit Hilfe von Speichern effizienter nutzen zu können. Hintergrund: 90 % der befragten Unternehmen planen in Zukunft Anträge für PV-Freiflächenanlagen in Kombination mit Speichern zu stellen, bei denen die installierte Erzeugungsleistung größer ist als die vereinbarte Einspeiseleistung.

