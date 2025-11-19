Meilenstein für klimafreundliche Produktion und nachhaltige Energiezukunft

Die Yados GmbH, Spezialist für hocheffiziente Wärmenetztechnik, hat am 4. November 2025 ihre neue GreenFactory in Hoyerswerda eröffnet. Die Produktionsstätte steht für Energieeffizienz, emissionsarme Prozesse und den konsequenten Einsatz regenerativer Energien. Mit der neuen Fertigungsstätte investierte das Unternehmen rund 20 Mio. € in die Erweiterung seiner Produktionsfläche auf 24.000 m2 und verdoppelt damit nahezu die bisherigen Kapazitäten.

Mit innovativer Technologie und erneuerbarer Energie treibt Yados den Wandel hin zu einer CO₂-neutralen Fertigung voran.

Blick nach vorn: Energie neu gedacht

Ein zentraler Bestandteil der GreenFactory ist die Eigenversorgung mit sauberem Strom: Eine 640-kWp-Photovoltaikanlage (PV) erzeugt jährlich mehrere Hunderttausend kWh Energie und deckt damit emissionsfrei einen Großteil des Bedarfs. Zusätzlich liefert sie Strom für Hoval Sole-Wasser- und Luft-Wasser-Wärmepumpen, zur Wärme- und Trinkwarmwasserbereitung der Hallen.

Bei Stromüberschuss wird überschüssige Solarenergie über Power-to-Heat-Technologien in Wärme umgewandelt.

In der Fertigung gewährleisten moderne Steuerungstechnik, kurze Wege und optimierte Prozesse den sparsamen Einsatz von Material und Energie. Fortschritte werden regelmäßig nach den Vorgaben des EU Green Deal überprüft. Ziel ist es, künftig für jedes Produkt eine transparente CO₂-Bilanz bereitzustellen und Nachhaltigkeit messbar zu machen.